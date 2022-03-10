Kocaeli Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü” özel konseri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu geceye Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Müze Müdürü Serkan Gedük, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Gündüz, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Vekili Mehmet Said Üzülmez’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ile sanatsever katıldı. Muhteşem gecede Şef Yasin Koçman yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendirdi. Gecenin sonunda ise protokol tarafından çiçek takdimi yapıldı.
10 Mar 2022 - 12:18- Gündem Güncelleme: 10 Mar 2022 - 12:19
THM Korosu’ndan kadınlara özel konser
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirdiği konserde birbirinden güzel eserleri başarıyla seslendirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.