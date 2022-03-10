THM Korosu’ndan kadınlara özel konser

Kocaeli Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü” özel konseri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu geceye Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Müze Müdürü Serkan Gedük, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Gündüz, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Vekili Mehmet Said Üzülmez’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ile sanatsever katıldı. Muhteşem gecede Şef Yasin Koçman yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendirdi. Gecenin sonunda ise protokol tarafından çiçek takdimi yapıldı.