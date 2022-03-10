Kocaeli meslek hastalığı başvurusunda 3’üncü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 2021 yılı faaliyet raporunda Kocaeli’nin durumu da paylaşıldı. Raporda, 2021 yılı itibariyle Kocaeli’de SGK kapsamında aktif olarak çalışan kişi sayısı 759 bin 829, SGK kapsamında bakmakla yükümlü tutulanların sayısı 855 bin 909, işyeri sayısı ise 52 bin 266 olduğu belirtildi.

İŞ KAZASINDA 4., MESLEK HASTALIĞINDA 3.

İş kazası, meslek hastalığı konusunda en fazla başvuru yapılan illerin verilerinin de paylaşıldığı raporda, iş kazası-meslekte kazanma gücü kaybı tespiti başvurusunda ilk sırada İstanbul yer alırken Kocaeli’nin 4’üncü sırada olduğu belirtildi. Meslek hastalığı tespitinde ise en fazla İstanbul’dan başvuru yapılırken 2’nci sırada Zonguldak, 3’üncü sırada ise Kocaeli yer aldı. 2021 yılı itibariyle yapımı tamamlanan onarım binaları listesinde Kartepe SGM Hizmet Binası Onarım işi, yapımı tamamlanan SGİM ve SGM binaları listesinde ise Kocaeli Kandıra SGM yer aldı.

İSİG: 2021 YILINDA EN AZ 99 ÖLÜM

Bir diğer yandan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi tarafından paylaşılan verilere göre, 2021 yılında en az 2 bin 170 işçi hayatını kaybetti. Yaklaşık 260 ölüm İstanbul’da; 102 ölüm İzmir’de; 99 ölüm Kocaeli’de meydana geldi. 3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nedeniyle TMMOB Kocaeli tarafından yapılan açıklamada ise, “Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir” ifadelerine yer verildi.