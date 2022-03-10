Başiskele Belediyespor çok SÜPER oldu!

1. Amatör Play-Off maçında Başiskele Belediyespor ile Derince Birlikspor, Cephanelik Stadı’nda karşı karşıya geldi. Zorlu ve çekişmeli geçen maçı Başiskele ekibi Furkan Filiz ve Cihat Genç’in nefis golü ile 2-1 kazandı ve Süper Amatör Lig’e yükseldi.

DONDURUCU SOĞUK!

1. Amatör Lig A Grubu’nda normal sezonu 29 puanla Beylikbağı’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Başiskele Belediyespor ile C Grubu’nu 34 puanla Gültepe ve Gölcük Çiftlikspor’un ardından üçüncü sırada tamamlayan Derince Birlikspor, Süper Amatör Lig’e yükselme maçında karşı karşıya geldi. Cephanelik Stadı’nda ve dondurucu soğukta oynanan maç 90 dakika boyunca büyük bir çekişme içerisinde geçti.

LİGİN EN GENÇ TAKIMI

Volkan Kırbaş, Selim Yasak ve Yusuf Balcı hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk bölümünde iki takım da bir birini denedi. Ligin en genç kadrosuna sahip olan ve ağırlıklı olarak U-18 takımı futbolcuları ile mücadele eden Derince Birlikspor’da Emircan dikkat çekerken, Başiskele ekibinde de Mertcan Önen hayli hareketliydi.

BAHADIR TOPU FURKAN’IN AĞZINA GÖNDERDİ!

Karşılıklı ataklarla geçen maçın 37. dakikasında Başiskele ekibi iki mutlak gol birden kaçırdı. 41. dakikada ise Başiskele Belediyespor öne geçti. Takımın son transferleri, Bahçecikspor’dan Play-Off maçı için transfer edilen Bahadır sol kanatta rakibinden çok iyi sıyrıldı ve Başaranspor’dan gelen Furkan Filiz’in tabiri caizse ağzına topu gönderdi. Golcü Furkan da Bahadır’ın bu ikramını geri çevirmedi ve rahat bir kafa vuruşu ile fileleri buldu. (1-0)

MİRAÇ HERKESİN ÜZERİNDE!

İlk yarının son anlarında Derince Birlikspor sağ kanattan serbest kullandı. Yapılan ortada Miraç topu en yukarıda yakalayan isimdi ve net bir kafa vuruşu sonrası ilk yarının skorunu 1-1 olarak belirledi. İkinci yarıda Başiskele’de Cevdet Saral önemli hamleler yaptı. Cihat ve Mücahit’in oyuna dahil olması ile Başiskele Belediye bir anda vites yükseltti.

CİHAT ELLE ATSA O TOP ÖYLE GİTMEZ… HARİKA GOL!

İkinci yarının ortalarında Başiskele Belediyespor tam yayın üzerinden serbest vuruş kazandı. Cephanelik Stadı’nda maçı izleyen ve Cihat’ı tanıyanlar, Cihat’ın bu tür vuruşları eli ile kaleye koymuş gibi attığını tahmin etti ve bu tahminlerinde de yanılmadı. Cihat Genç kalecinin sağına topu kesme diye tabir edilen bir vuruş sonrası eli ile bırakmış gibi gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

SAHNEDEKİ İSİM VEYSEL BOZ

Yediği golden sonra Derince Birlik’in genç ve dinamik futbolcuları beraberlik golü için varını yoğunu sahaya yansıttı. 2 kez mutlak pozisyon bulan Derince ekibi karşı karşıya kalınan pozisyonlarda Başiskele Belediyespor’un deneyimli kalecisi, Gölcükspor A Takımı’nın da kaleci bir dönem koruyan Veysel Boz’a takıldı. Veysel son bölümlerde çıkardığı iki inanılmaz topla maçın kader adamlarından birisi oldu.

DERİNCE BİRLİKSPOR’A HELAL OLSUN

Büyük bir heyecana sahne olan maçın son düdüğünü çalan Volkan Kırbaş, Başiskele Belediyespor’un Süper Amatör Lig’e çıktığını ilan etti. Şaban Eraslan’ın Kocaeli futboluna armağanı, yetiştirdiği çok sayıda genç futbolcuyu Kocaeli ve Türk futboluna armağan eden Derince Birlikspor’da elden kaçan Süper Amatör Lig’in üzüntüsü gözyaşları ile sahaya dökülürken, Başiskele Belediyespor’da ise büyük bir coşku hakimdi.

ERASLAN: ŞAMPİYONLUKTAN DAHA DEĞERLİ

Karşılaşma sonunda Başiskeleli futbolcular Derince Birliksporlu kardeşlerini teselli ederken, Şaban Eraslan maçın ardından “Tabii ki üst lige çıkmak isterdik. Ancak çok üzülmek yersiz. Bu genç futbolcuların ve ağabeylerinin sahadaki aslanlar gibi mücadelesi, buradan üst liglere göndereceğimiz futbolcular şampiyonluktan önce gelir” dedi.

İMPARATOR – BÜYÜK BAŞKAN

Başiskele Belediyespor’un başarılı teknik direktörü, baraj maçındaki taktiği sahaya en iyi şekilde uyarlayan Cevdet Saral “Öncelikle Derince Birlikspor’u yürekten kutlarım. Böylesi takımların varlığı Kocaeli futbolu için büyük bir şans. Başta Şaban başkanımız olmak üzere kim emek vermişse kutlarım. Birisi çıkacaktı, bize nasip oldu. Başiskele ilçesine hayırlı olsun. Yönetimimize, futbolcularımıza, ailelerine ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Gün sonunda Cevdet Saral “İmparator” tezahüratları ile, saha inen ve takımı kutlayan Kulüp Başkanı Serdar Tuncay “Büyük Başkan” tezahüratları ile omuzlara alındı.