Hakemlerden MHK'ye tepki

Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemle ilgili verdiği kararla ilgili bir açıklama yayımladı. İstanbul şubesinden yapılan açıklamada, hakemlere karşı haksız bir uygulama yapıldığının altı çizilerek, “Türkiye’de futbol camiası genelini ilgilendiren bir deprem yaşanmıştır. Özelinde de biat etmeyen, adaletten ayrılmayan, yönlendirilemeyen hakem arkadaşlarımıza karşı haksız bir uygulama yapılmıştır. Bu arkadaşlarımızı dik duruşlarından dolayı tebrik ederiz. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz” denildi.