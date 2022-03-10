10 Mar 2022 - 12:34- Spor G: 10 Mar 2022 - 12:35

Edirne, 'Üniversitelerarası Bilek Güreşi' yarışmasına ev sahipliği yapıyor
Edirne, 'Üniversitelerarası Bilek Güreşi' yarışmasına ev sahipliği yapıyor mask

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 34 üniversitenin ve yaklaşık 200 sporcunun katılım sağladığı 'Üniversitelerarası Bilek Güreşi' yarışması, Edirne’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ata sporu yağlı güreşin merkezi Edirne, bilek güreşi müsabakalarının merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, ilk gün heyecanlı başladı. Final bugün yapılıyor, Kocaeli Üniversitesi yine favori.

10 Mar 2022 - 12:34 - Spor

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