Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları yeniden belirlendi. Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları yeniden belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapacak kadrolarını belirledi. Kocaelili hakemimiz Alper Çetin de makas yedi.