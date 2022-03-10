Staj Mağdurları AK Parti ve MHP ile görüştü

Staj Sigortası Mağdurları (SSM) Derneği Başkanı Ferhat Salman, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile TBMM’de görüşme gerçekleştirdi.

Merkezi Ankara’da bulunan derneğin Başkanı Ferhat Salman ve yönetim kurulu üyeleri önce AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğu’nu TBMM’de ziyaret ederek, staj sigortası mağdurlarıyla ilgili destek istedi.

AKBAŞOĞLU: “STAJ KONUSUNU DA BİZ ÇÖZECEĞİZ”

Ziyarette staj mağdurlarını dikkatle dinleyen Akbaşoğlu, bu mağduriyetin giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bizzat görüşüp bu çalışmanın içinde olduklarını ifade edeceğini söyledi. Akbaşoğlu, “Bizim AK Parti Hükümeti olarak bu alanla ilgili olarak 5 plan ve programımız vardı. En son üçüncü olan asgari ücret konusunu Kasım ayında getirdik. Akabinde sözleşmeli kadro bekleyen arkadaşlarımızın çalışması bulunuyor. Beşinci olarak da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bulunuyor. EYT içinde staj mağdurlarıyla ilgili çalışmamız var. En son EYT Federasyonu ile yapılan görüşmede Çıraklık ve Meslek liselerinde okurken staj sigortası mağdurları konusu da gündeme geldi. Orada da stajın sigorta başlangıcı olması gerektiği ifade edildi. Bakanımız Vedat Bilgin ile bu konuyu görüşüp şuan nasıl bir çalışma yapıldığı ve son durum hakkında kendisinden bilgi alacağım. AK Parti olarak bu konuya da el atacağız.”

-MHP, STAJ SÖZÜNÜ UNUTMADI

Staj mağdurlarının ikinci durağı MHP oldu. Başkan Ferhat Salman ve yönetim kurulu üyeleri MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’ı Mecliste ziyaret ederek, staj sigortası mağdurlarıyla ilgili destek istedi.

Erkan Akçay, MHP’nin verdiği hiçbir sözü unutmadığını ve bu sorunların çözümü için yapılan çalışmaların takipçisi olacaklarını ifade ederek, Milliyetçi Hareket Partisi olarak staj sigortası mağdurlarına gereken desteği vereceklerini söyledi.

- “EMEKLİLİĞE SAYILMAYAN SİGORTA HAK KAYBIDIR”

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Staj Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay‘a destekleri nedeniyle teşekkür etti. Çıraklık ve meslek liselerinin ara eleman ihtiyacını karşıladığını belirten Salman, “Özellikle staj esnasında yapılan fiili çalışmaya dayalı sigortanın hiçbir şekilde emekliye başlangıç sayılmaması büyük bir hak kaybıdır. Staj sürecinde yapılan sigorta emekliliğe başlangıç sayılmalıdır.” dedi.

“STAJ MAĞDURLARINA GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA HAKKI VERİLMELİ”

Üniversite, meslek lisesi ve çıraklık okullarında staj yapan milyonlarca insanın yıllardır bu mağduriyetin çözülmesini beklediğini belirten Salman. Şöyle devam etti: “Anayasanın eşitlik ilkesine dayanarak doktor ve avukatlara geriye dönük borçlanma hakkı verilip stajları sigorta başlangıcı sayılıyorken, biz staj mağdurlarına da bu hak verilmelidir. Bizler borçlanma talebiyle hem bütçeye kaynak yaratmış oluruz hem de aileleriyle 4 milyonu bulan kişinin mağduriyeti giderilmiş olur. ”

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