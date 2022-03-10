10 Mar 2022 - 13:44- Gündem G: 10 Mar 2022 - 13:45

SEDAŞ kar yağışına tam kapasiteyle hazır

SEDAŞ, hafta sonuna kadar sürmesi beklenen kar yağışı için alarma geçti. Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’nin tamamında enerji nöbetine başlayan ekipler, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek teknik arızalara anında müdahale etmek için tam kapasite hazırlandılar. 700 kişilik SEDAŞ ekibi, üçlü vardiya halinde iş sağlığı ve güvenliğini aksatmadan 7/24 görevde başında.
SEDAŞ kar yağışına tam kapasiteyle hazır mask
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Yurdun batısından giriş yapan yoğun karşı yağışı öncesi Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), tüm hazırlıklarını tamamlayarak kesintisiz enerji nöbetine başladı. 700 kişilik SEDAŞ ekipleri Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik alanın tümünde, tam kapasite kar hazırlıkları ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini tamamladılar. İl ve ilçe merkezlerinin yanı sıra köylerde de sahada olan ekipler, üçlü vardiya düzeniyle olası teknik arızalara günün her saatinde kısa zamanda müdahale edecekler. Ayrıca kar yağışı boyunca bölgedeki tüm planlı kesintiler ertelenecek.

SEDAŞ bölge yöneticilerinin yerinden takip edecekleri kar operasyonlarında güçlü teknolojik donanımlar kullanılacak. Ekiplere bölgenin her noktasında binek, sepetli, 4x4 ve 4x2 pick-up, 4x4 ve 4x2 Duster, vinç ve kablo test araçlarından oluşan toplamda 191 araçlık geniş filo hizmet verecek. Ulaşımın mümkün olmadığı ormanlık ve yüksek bölgelerde ise enerji sürekliliğini koruma amacıyla drone teknolojisiyle tarama ve tespit yapılması sağlanacak.  Yolların kapanması halinde de Valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı ekiplerle koordineli biçimde hareket edilecek. Gerekli durumlarda AFAD hizmet binasında 3 vardiyalı kriz masası devreye alınacak.

Müşteriler, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek kesinti ve arızalarla ilgili SEDAŞ'ın 186 numaralı Müşteri İletişim hattı, akıllı telefonlardaki SEDAŞ Mobil uygulaması ve 0530 919 19 19 no’lu WhatsApp hattından ihbar bırakabiliyor. Gelen bildirimlere hızlı yanıt verebilmek adına çağrı merkezinde tüm vardiya saatleri revize edilerek, müşteri temsilcilerinin tam kapasite hizmet vermesi sağlanıyor.

# kar

10 Mar 2022 - 13:44 - Gündem

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