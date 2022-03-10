10 Mar 2022 - 13:59- Spor G: 10 Mar 2022 - 14:03

Profesyonel ligler 1 hafta kaydırıldı

Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Profesyonel ligler 1 hafta kaydırıldı mask

Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.
# Kadın

10 Mar 2022 - 13:59 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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