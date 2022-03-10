10 Mar 2022 - 14:02- Gündem G: 10 Mar 2022 - 14:03

Büyükşehir’den tuzlama ve solüsyon çalışması

İl genelinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, yaya üst geçitlerinde vatandaşların güvenliği için solüsyon çalışması uyguladı

Büyükşehir’den tuzlama ve solüsyon çalışması mask

Ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de kar yağışı yüksek kesimlerden başlayarak, il genelinde etkisini gösteriyor. Kocaeli’nin Gebze ve İzmit başta olmak üzere birçok noktasında karla mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama, yaya üst geçitlerinde ise solüsyon çalışması yapıyor.

YAYALARIN GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLMİYOR

Gece saatlerinde soğuk havanın etkisini artırması sonucunda buzlanma olasılığına karşı Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ana arterlerde ve yüksek kesimlerde tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Bunun yanında yayaların sıklıkla kullandığı üstgeçitlerde vatandaşların güvenliği için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yapıldı.

10 Mar 2022 - 14:02 - Gündem

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