10 Mar 2022 - 14:07- Gündem G: 10 Mar 2022 - 14:09

“4 ilçemiz fay hatları ve zonları üzerinde”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinin diri fay hatları veya zonları üzerine oturduğunu belirtti

“4 ilçemiz fay hatları ve zonları üzerinde” mask

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, yaptığı açıklamada 4 ilçemizin fay hatları ve zonları üzerinde olduğunu duyurdu. Temizkan, “Afet; olayın kendisi değil sonucudur. Deprem bir doğa olayıdır, depremin afete dönüşmemesi tamamen bizim elimizdedir. Ülkemizde, deprem gerçeğinin topluma ve ilgililere doğru anlatılması gerekmektedir. Yaşadığımız birçok acı tecrübeye yenilerinin eklenmemesi için alınacak önlemlerin hemen hayata geçirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÖNCE DE RAPOR YAYINLADIK”

Temizkan, “İçinden diri fay geçen illerimizde yapılandırmanın tekrar ele alınması ve ona göre düzenlemeler getirilmesi konusunda daha önce de oda olarak raporlar yayınlamıştık. Bu raporlara dayanarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçeleri diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır. Diri fayların yerinin net olarak belirlenmesi ve uygulama imar planlarına işlenmesinin ardından fay sakınım bantı üzerindeki bina ve bina türü yapıların zaman içerisinde kaldırılarak bu alanlardaki nüfus yoğunluğunun azaltılması, yüzey faylanması tehlike kuşağı içerisindeki yerlerin farklı biçimde (park, günübirlik tesisler vb.) kullanılması, henüz yerleşim olmayan bu tür alanlar varsa da bunların bina ve bina türü yapılar için kullanılmak üzere imara açılmaması gerekir. Ülkemiz insanının can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalara acilen başlanılması gerektiğini belirtiyor ve hayata geçirilmelerini bekliyoruz” dedi.

10 Mar 2022 - 14:07 - Gündem

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