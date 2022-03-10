Araç parkını genişleten A Takımı karla mücadeleye destek veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan A Takımı, alanında uzman personeli, tam donanımlı araç, gereç ve iş makineleriyle kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılıyor. Hizmetlerini aynı anda daha çok bölgede sürdürebilmek amacıyla araç parkını genişletmeye devam eden A Takımı, son olarak envanterine dahil ettiği 1 ATK, 1 silindir ve 1 kar küreme ve tuzlama aracıyla birlikte araç sayısını 38’ye yükseltti.

BÜYÜKŞEHİR ACİL TAMİR TAKIMI-A TAKIMI

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla geçen yıl haziran ayında kurulan “Büyükşehir Acil Tamir Takımı-A Takımı” ekibi sayesinde muhtarların, “Muhtar Aktif Sistemi” ve “ALO 153” üzerinden gönderdiği talepler daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılanıyor.

Ekipler, mahallelerde gördükleri eksikleri ve müdahale edilmesi gereken işleri çalışma programına alarak, anında çözüme kavuşturuyor.

A TAKIMI, HİZMETLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Alanında uzman ve tecrübeli 80 kişiden ve tam teşekküllü 38 araç ve iş makinesi ile 6 ekipmandan oluşan A Takımı, kırsal bölgeler başta olmak üzere, ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım ve tamir çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca, iş makinesi ile tarla yollarının açılması ve düzenlenmesi, küçük parke ve torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurların kapatılması, su kanallarının açılması, yıpranan yön ve trafik tabelalarının değiştirilmesi başta olmak üzere çok farklı hizmetlerle göz dolduruyor.

KARLA MÜCADELEYE DESTEK

Geçen ay 2 ATK ve 2 kar küreme ve tuzlama aracını hizmete alan A Takımı, son olarak aldığı 3 araçla birlikte araç parkını 38’e çıkardı. Yaz mevsiminde kırsalda yol açma ve tarımsal alanlarda hizmet veren 2 traktöre kar küreme bıçağı takıldı. Araçlar, kenti etkisi altına alması beklenen karla mücadeleye kentin belli noktalarında destek veriyor.

GENİŞ ARAÇ PARKI

Bünyesindeki, üstyapı imalatı ve iç kısmı elektrikli el aletleri ile birlikte kırıcı, asfalt yamasında kullanılan kompaktör, kaynak makinesi ile acil müdahalelerde kullanılan araç, gereç ve malzemelerinden oluşan özel olarak yapılan tam donanımlı tamir bakım aracı sayısı yeni alınan 1 araçla birlikte 10’a yükseldi.

Kış mevsimine güçlü ekip ve ekipmanlarıyla giren A Takımı, araç parkına 1 kar küreme ve tuzlama aracını daha kattı. Hizmete giren araçlar, geçen hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanmada etkin rol oynadı. Kötü hava koşulları dışında araçlar, malzeme sevkiyatında kullanılıyor. A Takımı ekipleri, 80 personel, ATK, greyder, kazıyıcı ve yükleyici, vinç, forklift, kamyon, kamyonet, akaryakıt ikmal, kar küreme ve tuzlama ve hizmet araçlarından oluşan modern iş makinesi ve ekipman desteğiyle ihtiyaç duyulan mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları daha hızlı bir şekilde çözmeye devam ediyor.