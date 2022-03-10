10 Mar 2022 - 15:05- Asayiş G: 10 Mar 2022 - 15:06

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı mask

Kaza, Gölcük ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan D-130 Karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 34 DNE 203 plakalı hafif ticari araç şerit değiştirirken A.K. idaresindeki 41 AGM 978 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

10 Mar 2022 - 15:05 İHA Kocaeli- Asayiş

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