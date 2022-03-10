10 Mar 2022 - 15:39- Gündem G: 10 Mar 2022 - 15:41

Turan Güneş Caddesi’nde altyapı çalışmalarında sona doğru

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi’nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları kapsamında ana şebeke hattı çalışmalarını tamamlarken abone bağlantı çalışmalarının da yüzde 90’ını bitirdi

Turan Güneş Caddesi’nde altyapı çalışmalarında sona doğru mask

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bölge halkı ve esnafın talebi üzerine gerilim hatlarını yer altına alma çalışmalarına başlayan ekipler bölgede ana şebeke hattı çalışmalarını tamamladı. 4 bin 500 metre orta gerilim hattının yüzde 80’lik kısmına enerji verilirken abone bağlantı çalışmalarının da yüzde 90’lık kısmı tamamlandı.

DİREKLERİN SÖKÜMÜNE BAŞLANACAK

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde titizlikle çalışan ekipler, SEDAŞ’ın trafolardan enerji akımını sağlamasının ardından yer altına alınan hatlardan tüm binalara elektrik verecek. Ekipler daha sonra mevcut havai hatların ve elektrik direklerinin sökümüne başlayacak.

10 Mar 2022 - 15:39 - Gündem

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