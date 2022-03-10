Turan Güneş Caddesi’nde altyapı çalışmalarında sona doğru

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bölge halkı ve esnafın talebi üzerine gerilim hatlarını yer altına alma çalışmalarına başlayan ekipler bölgede ana şebeke hattı çalışmalarını tamamladı. 4 bin 500 metre orta gerilim hattının yüzde 80’lik kısmına enerji verilirken abone bağlantı çalışmalarının da yüzde 90’lık kısmı tamamlandı.
DİREKLERİN SÖKÜMÜNE BAŞLANACAK
Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde titizlikle çalışan ekipler, SEDAŞ’ın trafolardan enerji akımını sağlamasının ardından yer altına alınan hatlardan tüm binalara elektrik verecek. Ekipler daha sonra mevcut havai hatların ve elektrik direklerinin sökümüne başlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.