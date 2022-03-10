10 Mar 2022 - 15:43- Spor G: 10 Mar 2022 - 15:44

Bugün ve hafta sonundaki amatör maçlar da ertelendi
Bugün ve hafta sonundaki amatör maçlar da ertelendi mask

TFF Süper Lig haricindeki profesyonel ig maçlarını ileriye alırken, Kocaeli Futbol İl Temsilciliği de amatör maçları bir hafta sonraya erteledi. Açıklama şöyle: 10.03.2022 Perşembe (Bugün) oynanacak olan tüm Amatör Futbol müsabakaları 16.03.2022 Çarşamba gününe ertelenmiştir.  18.hafta müsabaka programı da aynı şekliyle 1 hafta ileriye kaydırılmıştır. ( 11-12-13-14-15-16-17 Mart müsabakaları). Müsabakalar erteleme müsabakası olmayacaktır. Sonradan çıkan lisanslı sporcular bu müsabakalarda oynatılabilecektir. Programın güncel hali www.kaskf.org sitemizde yayınlanmıştır.”

10 Mar 2022 - 15:43 - Spor

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