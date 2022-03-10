Bugün ve hafta sonundaki amatör maçlar da ertelendi

TFF Süper Lig haricindeki profesyonel ig maçlarını ileriye alırken, Kocaeli Futbol İl Temsilciliği de amatör maçları bir hafta sonraya erteledi. Açıklama şöyle: 10.03.2022 Perşembe (Bugün) oynanacak olan tüm Amatör Futbol müsabakaları 16.03.2022 Çarşamba gününe ertelenmiştir. 18.hafta müsabaka programı da aynı şekliyle 1 hafta ileriye kaydırılmıştır. ( 11-12-13-14-15-16-17 Mart müsabakaları). Müsabakalar erteleme müsabakası olmayacaktır. Sonradan çıkan lisanslı sporcular bu müsabakalarda oynatılabilecektir. Programın güncel hali www.kaskf.org sitemizde yayınlanmıştır.”