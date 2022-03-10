Köstebek yuvası yollar ve ulaşım sorunu soruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis toplantısı Bugün Kocaeli uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 99 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesi önergeler görüşüldü.

HAT 700 VE SEFER SORUNU

CHP Meclis Üyeleri Orhan Tanış ve Engin Taşdemir Gölcük ve Gebze arasında sefer yapan hat 700 No’lu aracın sefer saatlerini sordu. Bir günde Gidiş geliş toplam 6 sefer yapan aracın sefer sayısının arttırılması ve öğle saatinde de sefer yapılması talep edildi.

ÇAYIROVA’NIN ULAŞIM SORUNU

Engin Taşdemir ve Halis Koç tarafından verilen bir başkan önergede ise Çayırova’lı vatandaşların mahalleler arası halk otobüsü hattının kurulması talebini meclise sundu. Çayırova’nın Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallelerinden İzmit’te seferin olmaması sorunu da önergede yer aldı. Önergede ismi geçen ulaşım sorunlarının çözülmesi talep edildi.

YOLLAR KÖSTEBEK YUVASI

Meclis öncesi önerge veren CHP Kocaeli Büyükşehir meclis üyesi Engin Taşdemir ve CHP meclis üyesi Selim Özcan, önergede “İlimizin nüfus yönünden en büyük üçüncü ilçesi Darıca’dır. Kocaeli Büyükşehir’in ilçemizde yapmış olduğu alt yapı çalışmaları sonucunda ilçe genelindeki bütün caddelerimizde ve kaldırımlarımızda önemli ölçüde hasarlar meydana gelmiştir. Çözüm olarak asfalta kısmi dolgu ve yama yapılarak sorun giderilmeye çalışılmıştır. Yapılan işlemler yeterli gelmediği gibi yollarımız ne yazık ki köstebek yuvası haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Bahsedilen yollar İSU’nun altyapı çalışması sonrası yapıldığı ifade edildi. İSU tarafından yapılacak çalışmalar sonrası düzeleceği ifade edilen yollar ile ilgili Büyükakın müdahale talimatı verdi.

“İNSANİ SU HAKKI İSU MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLECEK”

İYİ Partili meclis üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş, “Daha önce bir önerge vermiştim kadına yönelik şiddet araştırılsın diye. 13 Ocakta bir önerge vermiştim. 16 Aralık tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile ücretsiz su ve indirimli insani su hakkı tanınmıştı. Bu konu ile ilgili İSU çalışsın demiştiniz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın madde ile ilgili, “Onu arkadaşlar araştırıyor. Genel Kurulda bu ve buna benzer konular görüşülecek. Nüfus verilerini almak ve belirsizlikleri kaldırmak yönünde sorunlar var. Bir tedbir alacaksak bu İSU genel kurulunda olacak” dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir ise, “Herekere’de yaşayan vatandaşlardan 2-3 günde bir toplu taşıma şikayeti geliyor. Kalabalık ve saatinde gelmediği yönünde şikayetler var. Çok sık yaşanıyormuş” dedi.

“ÇİFTÇİ DAHA DA KAZANACAK”

Meclis gündemine gelen ek gündem maddesinde; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiğ süt üreticisini desteklemek için analiz yapılan sütlere daha fazla destek verileceği bu konuda Kocaeli Büyükşehir’in çiftçiye analiz desteği vermesi mecliste görüşüldü. Kocaeli Büyükşehir meclisinde, meclis üyesi İsmail Aysu’nun verdiği bilgiye göre: “Kocaeli’de bulunan çiğ süt üreticisi çiftçinin sütlerini analiz ettirmesi sonrası 1 litrede 3 kuruş ekstra destek alacak. Tarım ve Orman bakanlığı çiğ süt desteği veriyor. Bundan Kocaelili vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için, analiz sisteminde vatandaşa destek vermeyi düşünüyoruz. İki defa süt analizi yaptıran çiftçimiz daha fazla destek alacak. Eğer biz bunu desteklersen Kocaeli’ye 1 milyon TL daha fazla destek gelecek. Kooperatifler analiz yapmak istemiyor maliyetlerden dolayı. Bu analizlerin Kocaeli Büyükşehir’e maliyeti 2500 kayıtlı süt üreticisi çiftçi için yaklaşık 200 Bin TL olacak. Bu ücretin pazarlıkla daha da düşmesi bekleniyor.”