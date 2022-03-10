Amatörler de kaydırıldı

Kocaeli Futbol İl Temsilciliği’nde yapılan açıklamaya göre ilimizde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle,18.hafta müsabaka programı aynı şekliyle 1 hafta ileriye kaydırılmıştır. ( 11-12-13-14-15-16-17 Mart müsabakaları) Müsabakalar erteleme müsabakası olmayacaktır. Sonradan çıkan lisanslı sporcular bu müsabakalarda oynatılabilecektir.