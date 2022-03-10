10 Mar 2022 - 15:46- Spor G: 10 Mar 2022 - 15:48

Amatörler de kaydırıldı

Kocaeli Futbol İl Temsilciliği’nde yapılan açıklamaya göre ilimizde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle,18.hafta müsabaka programı aynı şekliyle 1...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Amatörler de kaydırıldı mask

Kocaeli Futbol İl Temsilciliği’nde yapılan açıklamaya göre ilimizde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle,18.hafta müsabaka programı aynı şekliyle 1 hafta ileriye kaydırılmıştır. ( 11-12-13-14-15-16-17 Mart müsabakaları) Müsabakalar erteleme müsabakası olmayacaktır. Sonradan çıkan lisanslı sporcular bu müsabakalarda oynatılabilecektir.

10 Mar 2022 - 15:46 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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