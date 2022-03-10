Mecliste bir vakıf tartışması daha

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis toplantısı Bugün Kocaeli uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 100 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesi önergeler görüşüldü.

“HAYRAT VAKFI TARTIŞMASI”

Meclis toplantısını 5. Gündem maddesi tartışmalara neden oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat İnsani Derneği arasında, belediye hizmetleri ile sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin etkili yönlerinin bir araya getirilerek; insani yardım, meslek edindirme, eğitim, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri alanlarda işbirliği yaparak, Türkiye ve dünya genelinde ihtiyaç duyulan faaliyetlere ilişkin esasları tespit etmek amacıyla protokol yapılması yetkisi görüşüldü. CHP grubu maddeye şerh koydu.

“YÜZLERCE DERNEK VAR”

Şerh gerekçesini açıklayan CHP Grup Başkan vekili Engin Taşdemir, “Biz sürekli bu tip cemaat ve vakıflara ortak proje adı altında para dağıtıyoruz. Devletin Yardım kuruluşları var. Bunların sonu gelmiyor. Biz bunların devlet eli ile yapılmasını savunuyoruz. Bunun takibini yapamıyoruz. Denetimini yapamıyoruz. Yüzlerce onlarca dernek var. Geçmişteki dernekler sıkıntılar yaşattı bu ülkeye. Biz bunların devlet tekelinde olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“SADECE KURAN’I KERİM BASIYORLAR”

Madde ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Hepsi böyle değil. Böyle bakmanızı doğru bulmuyorum. Kuranı kerim basıyor bu adamlar. Geçende Yaşar Bey Afrika’ya gitti. Bu insanlar Kuranı Kerim basıp Afrika’daki çocuklara gönderiyorlar. Kuranı kerim dağıtıyorlar başka basım yok. Sadece kuran basıyorlar” dedi.

“BELEDİYE BASIP DERNEĞE VEREBİLİR”

Tekrar söz alan Engin Taşdemir, “Buradaki madde çok ucu açık bir madde. Mecburen o noktaya geliyoruz. Bu ülkeye en büyük ihaneti yapanlar kurada sığınıyordu. Çok ucu açık maddeler var. Maddede 10 bin ya da 100 bin kuranı kerim ihtiyacı var. Basımını Büyükşehir karşılayacak derse amenna. Ama maddede yazmıyor. Biz meclis kararı alalım. Kuranı kerim basalım Hatta kendimiz gidip dağıtalım. Belediyemiz basıp ilgili derneğe verebilir” dedi.

“MECLİSTE BASIM YETKİSİ ALINAMAZ”

Akabinde tekrar söz alan Başkan Büyükakın, “Protokol yapma yetkisi verdiğini zaman bene kafama göre protokol yapamıyorum. Kanun çerçevesinde yapabiliyorum. Meclis sadece bunun yetkilisi. Meclisin yetkiler kanunda yazılıyor. Meclisten kuranı kerim basın diye karar alınmaz. Meclis buna ilişkin işlem yapmak için başkanlık makamına yetki veriri. Meclis karar mercidir icra merciği değildir” dedi.

“NERDE NE YAPILIYOR TAKİP ETMEK ZOR”

İYİ Parti Kocaeli meclis üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş, konuya ilişkin, “Bu maddelerin hiçbir kamu vicdanının rahatsız etmiyor. Bu dernek ve vakıflar kontrol edilebilirin dışına çıkıyor. Bu maddelere göre protokol yapılsın ama bunları nasıl takip edeceğiz. Ucu açık bir yetki veriyoruz çünkü maddi olarak ne vereceğimiz belli değil. Kaynaklarımız sınırlı ise sonuna kadar verelim ama yöneticilik sınırlı kaynakları kullanabilmektir. Kocaeli sınırlarında tüm sorunları çözdüysek fazlasını dağıtalım da dağıtalım Kocaeli’de 4 tane SMA hastası çocuk var. Sürekli yardım toplamaya çalışıyorlar. Neyi nerede yapıyorlar nasıl yapıyorlar onu takip etmek çok zor” dedi. Tahir Büyükakın, Göktaş’a cevap vererek, “Biz onlara para vermeyeceğiz, Mesela gidip Kuran-I Kerim alıp vereceğiz” dedi.