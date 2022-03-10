Büyükşehir Meclisinde diriliş kampı tartışması!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis toplantısı Bugün Kocaeli uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 100 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesi önergeler görüşüldü. Meclis toplantısını 5. Gündem maddesi tartışmalara neden oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat İnsani Derneği arasında imzalanması istenen protokol tartışmalara neden oldu.

“BEN GİTTİM BENİ ALMADILAR”

CHP’li Meclis Üyelerinin Şerh Koyduğu Maddede konu Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Diriliş Kamplarına geldi. Tartışmalarda söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Fevzi Canbaz Komisyon raporunda geçen Diriliş Kampları ile ilgili bilgi istedi. “Kamuoyunda asker yetiştiriyorlar” gibi dedikoduların yer aldığını ifade eden Canbaz, “Kamuoyunda kötü konuşuluyor. Asker yetiştiriyorlar bile diyorlar. Vallahi merak ediliyorum. İnsanlar giremiyor” dedi. İfadeye tepki gösteren Başkan Büyükakın, “Kim gitti de girmedi” dedi. CHP’li Engin Taşdemir ise, “Ben kendim 2018 yılında girdim içeri almadılar. Bu sürekli şikayet olarak gelmiyor mu size” dedi Büyüakın ise, “Allah aşkına Engin Beyi alın da götürün. Yok asgari kamp yok bilmem ne” şeklinde gösterdi.

“ENGİN BEYİ NEDEN ALMADILAR BİLMİYORUM”

Kamplar ile ilgili bilgi veren Büyükakın, “Diriliş kamplarında sivil toplum kuruluşları oradaki doğal imkanlarda faydalanarak konaklıyor. Siz de konaklamak isterseniz buyurun. Adam kalkıp gidiyor. Ben görmek istiyorum diyor. Önüne geleni de alamazlar. Engin Beyi neden almadılar bilmiyorum. Sen Bayanların olduğu yere gitmediysen neden almadılar bilmiyorum” dedi.