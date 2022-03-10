Özlü her zaman gençlerin yanında

Gençlere ve geleceğe yönelik yaptığı projeler ile adından sıkça söz ettiren Başiskele’nin genç ve dinamik Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, genç kardeşleriyle her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor. “Gençlerle Baş Başa” programları kapsamında ilçedeki okulları ziyaret eden Başkan Özlü, MY Okulları Başiskele Kampüsü ve Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu. Samimi ve sıcak bir ortamda, sohbet havasında geçen programda Başkan Özlü bilgi ve deneyimlerini genç kardeşlerine aktarırken, gençlerin sorularını içtenlikle cevaplandırdı.

"HER ŞEYDEN ÖNCE İSTEMEK ÖNEMLİ"

Hayatta her şeyden önce istemenin ve ne yapacağına karar vermenin önemini vurgulayan Başkan Özlü, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sadece yapmamız gereken, kendimizi istediğimiz şeyle ilgili hazır tutmak ve ona göre hazırlanmak. Sizin emeğinizi hiçbir plan bozamaz. Ben üniversite yıllarımda belediye başkanı olacağım demiştim ve aday olduğumda 38 yaşındaydım. Benimle birlikte abilerim de adaydı. Bana büyüklerim bu dönem aday olma daha gençsin bir dönem daha bekle dediler. Ben de dedim ki daha 38 yaşındayım ne kaybedebilirim. Teraziye çıkayım da eksiğimi fazlamı göreyim. O maksatla bu yola çıktım.” Hayatı boyunca edindiği tecrübelerini gençlere aktaran Başkan Özlü program sonunda öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Baş Başa” kitabını hediye ederek günün anısına fotoğraf çekildi.