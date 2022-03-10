İzmit Belediyesi 2 bin kilo elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çevre projelerini okulların yanı sıra işyeri ve hanelerde de başarı ile yürütüyor. Okul, işyeri ve evlerden elektronik atıkları toplayan ekipler geçtiğimiz hafta yaklaşık 2 bin kilogram e-atık topladı.
EKONOMİK KAZANÇ
Yetkililer bu tür atıkların doğaya bırakıldığı takdirde su kirliliği ile toprak kirliğine yol açtığını; ayrı toplanması sayesinde ise ekonomik kazanç haline dönüştüğünü ifade ederek e-atıkların içerisinde bulunan ağır metallerin ise toprağa ve suya karışması ile canlı yaşamını olumsuz etkilediğini belirttiler.
VATANDAŞLAR ARAYABİLİR
Yetkililer ayrıca vatandaşların konuya gösterdiği duyarlılıktan son derece memnun olduklarını da vurguladılar. Evlerinde ve işyerlerinde atıkları bulunan vatandaşlar 318 00 00 numaralı hattı arayarak kayıt bırakmaları yeterli.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.