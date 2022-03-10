İzmit Belediyesi 2 bin kilo elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çevre projelerini okulların yanı sıra işyeri ve hanelerde de başarı ile yürütüyor. Okul, işyeri ve evlerden elektronik atıkları toplayan ekipler geçtiğimiz hafta yaklaşık 2 bin kilogram e-atık topladı.

EKONOMİK KAZANÇ

Yetkililer bu tür atıkların doğaya bırakıldığı takdirde su kirliliği ile toprak kirliğine yol açtığını; ayrı toplanması sayesinde ise ekonomik kazanç haline dönüştüğünü ifade ederek e-atıkların içerisinde bulunan ağır metallerin ise toprağa ve suya karışması ile canlı yaşamını olumsuz etkilediğini belirttiler.

VATANDAŞLAR ARAYABİLİR

Yetkililer ayrıca vatandaşların konuya gösterdiği duyarlılıktan son derece memnun olduklarını da vurguladılar. Evlerinde ve işyerlerinde atıkları bulunan vatandaşlar 318 00 00 numaralı hattı arayarak kayıt bırakmaları yeterli.