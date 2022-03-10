10 Mar 2022 - 17:04- Asayiş G: 10 Mar 2022 - 17:07

Otomobili bu halde görenler şaşkına döndü!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki boşluğa düşerek dik durdu.
Otomobili bu halde görenler şaşkına döndü! mask

Kaza, Kandıra ilçesine bağlı Çukurbalcı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına uçtu. Dik vaziyette kalan otomobili, yoldan geçen sürücüler şaşkınlıkla izledi. Kar yağışının hakim olduğu bölgede, ekiplerin çalışmaları da sürüyor.

10 Mar 2022 - 17:04 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

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