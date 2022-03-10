Otomobili bu halde görenler şaşkına döndü!

Kaza, Kandıra ilçesine bağlı Çukurbalcı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına uçtu. Dik vaziyette kalan otomobili, yoldan geçen sürücüler şaşkınlıkla izledi. Kar yağışının hakim olduğu bölgede, ekiplerin çalışmaları da sürüyor.