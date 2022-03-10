10 Mar 2022 - 17:04- Gündem G: 10 Mar 2022 - 17:07

Dere kenarından 100 ton atık toplandı

Sarımeşe Mahallesi Çeltik Düzü Sokak’ta dere kenarına dökülen madde kamyonlarla toplanarak İZAYDAŞ’a götürüldü

Dere kenarından 100 ton atık toplandı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe Sarımeşe Mahallesi Çeltik Düzü Sokak’ta dere kenarına dökülen maddeyi, bulunduğu yerden alarak İZAYDAŞ’a götürdü. Bozulan dere kenarı ise Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

ALÜMİNYUM CÜRUFU

Kartepe Sarımeşe Mahallesi Çeltik Düzü Sokak mevkiinde dere kenarına atık döküldüğüne ilişkin Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına gelen bilgi üzerine Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kartepe Belediye Başkanlığı’nın teknik ekipleriyle birlikte hızlı şekilde olay mahalline intikal edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu mevkide Çuhane Deresi kenarından dereye doğru kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilemeyen alüminyum cürufu döküldüğü anlaşıldı. Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atıktan numune alınarak analiz ettirilmek üzere TÜBİTAK MAM laboratuvarına iletildi.

100 TON ATIK İZAYDAŞ’A

Bahse konu atıklar su ve oksijen ile temas ettiğinde gaz oluşturduğundan ivedilikle atık kaldırma işlemi başlatıldı. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğüne ait ekskavatör ile atıklar toplanıp, Kartepe Belediyesine ait 3 kamyon (75 ton) ve İZAYDAŞ’a ait bir kamyon (25 ton) olmak üzere 4 kamyon atık bulunduğu yerden kaldırılarak toplam 100 ton atık bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ’a gönderildi. Ayrıca bozulan dere kenarında ekskavatör ve Jcb ile düzenleme yapılmıştır.

KİMLERİN YAPTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Bununla birlikte Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu atığı dere kenarına dökenlerin bulunmasına yönelik inceleme başlatıldı. Bununla beraber Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da MOBESE kameraları aracılığıyla tahkikat başlatması sağlandı.

10 Mar 2022 - 17:04 - Gündem

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