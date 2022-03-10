Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis

Olay, 1 Aralık 2020’de gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokakta meydana geldi. Olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın 8 kişi tarafından darp edildi. Kafasına ve vücuduna taş, sopa, tüfek ve bıçakla aldığı darbeler neticesinde ağır yaralanan Yalın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yalın’ın öldürülmesine ilişkin olaya karıştığı tespit edilen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K., Hüseyin K. ve Ramazan Ç. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
5 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Savunmaları alınan sanıklar, beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti; Kemal K., Sibel K., Tekin K. Hüseyin K. ve Ramazan Ç.’nin haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirdi. Sanıklara iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, 5 sanığın ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Esra K.’nin ise beraatine karar verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.