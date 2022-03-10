10 Mar 2022 - 17:13- Asayiş G: 10 Mar 2022 - 17:14

Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis

Kocaeli’de komşuları Okan Yalın’ı feci şekilde darp ederek ölümüne sebep olan sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 5 sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.
Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis mask

Olay, 1 Aralık 2020’de gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokakta meydana geldi. Olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın 8 kişi tarafından darp edildi. Kafasına ve vücuduna taş, sopa, tüfek ve bıçakla aldığı darbeler neticesinde ağır yaralanan Yalın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yalın’ın öldürülmesine ilişkin olaya karıştığı tespit edilen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K., Hüseyin K. ve Ramazan Ç. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

5 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Savunmaları alınan sanıklar, beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti; Kemal K., Sibel K., Tekin K. Hüseyin K. ve Ramazan Ç.’nin haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirdi. Sanıklara iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, 5 sanığın ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Esra K.’nin ise beraatine karar verildi.

# Sokak

10 Mar 2022 - 17:13 İHA Kocaeli- Asayiş

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