Dün sabah saatlerinde Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Mahallesi’nde bulunan Çamışdibi deresine çuval çuval kimyasal madde olduğu düşünülen atık bırakıldı. Çevreye pis koku yayan atığın, alüminyum cüruf olduğu tespit edildi. Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından bölgede detaylı temizlik çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından bölgedeki atık çuvallar tamamen kaldırıldı. Kaldırılan atıkların bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ’a nakli sağlandı. Çalışmalar esnasında bozulan dere kenarı ise İSU Genel Müdürlüğü’ne ait ekskavatör ve JCB ile düzeltildi.
10 Mar 2022 - 17:14- Gündem Güncelleme: 10 Mar 2022 - 17:15
Kocaeli’de dereye dökülen 40 ton atık kaldırıldı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dere kenarına dökülen 40 ton alüminyum cüruf atığının kaldırılma işlemleri tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.