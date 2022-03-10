“Sürekli cemaat ve vakıflara para dağıtıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis toplantısı Bugün Kocaeli uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 99 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesi önergeler görüşüldü.

HAT 700 VE SEFER SORUNU

CHP Meclis Üyeleri Orhan Tanış ve Engin Taşdemir Gölcük ve Gebze arasında sefer yapan hat 700 No’lu aracın sefer saatlerini sordu. Bir günde Gidiş geliş toplam 6 sefer yapan aracın sefer sayısının arttırılması ve öğle saatinde de sefer yapılması talep edildi.

ÇAYIROVA’NIN ULAŞIM SORUNU

Engin Taşdemir ve Halis Koç tarafından verilen bir başkan önergede ise Çayırovalı vatandaşların mahalleler arası halk otobüsü hattının kurulması talebini meclise sundu. Çayırova’nın Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallelerinden İzmit’te seferin olmaması sorunu da önergede yer aldı. Önergede ismi geçen ulaşım sorunlarının çözülmesi talep edildi.

YOLLAR KÖSTEBEK YUVASI

Meclis öncesi önerge veren CHP Kocaeli Büyükşehir meclis üyesi Engin Taşdemir ve CHP meclis üyesi Selim Özcan, önergede “İlimizin nüfus yönünden en büyük üçüncü ilçesi Darıca’dır. Kocaeli Büyükşehir’in ilçemizde yapmış olduğu alt yapı çalışmaları sonucunda ilçe genelindeki bütün caddelerimizde ve kaldırımlarımızda önemli ölçüde hasarlar meydana gelmiştir. Çözüm olarak asfalta kısmi dolgu ve yama yapılarak sorun giderilmeye çalışılmıştır. Yapılan işlemler yeterli gelmediği gibi yollarımız ne yazık ki köstebek yuvası haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Bahsedilen yollar İSU’nun altyapı çalışması sonrası yapıldığı ifade edildi. İSU tarafından yapılacak çalışmalar sonrası düzeleceği ifade edilen yollar ile ilgili Büyükakın müdahale talimatı verdi.

“İNSANİ SU HAKKI İSU MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLECEK”

İYİ Partili meclis üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş, “Daha önce bir önerge vermiştim kadına yönelik şiddet araştırılsın diye. 13 Ocakta bir önerge vermiştim. 16 Aralık tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile ücretsiz su ve indirimli insani su hakkı tanınmıştı. Bu konu ile ilgili İSU çalışsın demiştiniz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın madde ile ilgili, “Onu arkadaşlar araştırıyor. Genel Kurulda bu ve buna benzer konular görüşülecek. Nüfus verilerini almak ve belirsizlikleri kaldırmak yönünde sorunlar var. Bir tedbir alacaksak bu İSU genel kurulunda olacak” dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir ise, “Herekere’de yaşayan vatandaşlardan 2-3 günde bir toplu taşıma şikayeti geliyor. Kalabalık ve saatinde gelmediği yönünde şikayetler var. Çok sık yaşanıyormuş” dedi.

“ÇİFTÇİ DAHA DA KAZANACAK”

Meclis gündemine gelen ek gündem maddesinde; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiğ süt üreticisini desteklemek için analiz yapılan sütlere daha fazla destek verileceği bu konuda Kocaeli Büyükşehir’in çiftçiye analiz desteği vermesi mecliste görüşüldü. Kocaeli Büyükşehir meclisinde, meclis üyesi İsmail Aysu’nun verdiği bilgiye göre: “Kocaeli’de bulunan çiğ süt üreticisi çiftçinin sütlerini analiz ettirmesi sonrası 1 litrede 3 kuruş ekstra destek alacak. Tarım ve Orman bakanlığı çiğ süt desteği veriyor. Bundan Kocaelili vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için, analiz sisteminde vatandaşa destek vermeyi düşünüyoruz. İki defa süt analizi yaptıran çiftçimiz daha fazla destek alacak. Eğer biz bunu desteklersen Kocaeli’ye 1 milyon TL daha fazla destek gelecek. Kooperatifler analiz yapmak istemiyor maliyetlerden dolayı. Bu analizlerin Kocaeli Büyükşehir’e maliyeti 2500 kayıtlı süt üreticisi çiftçi için yaklaşık 200 Bin TL olacak. Bu ücretin pazarlıkla daha da düşmesi bekleniyor.”

“HAYRAT VAKFI TARTIŞMASI”

Meclis toplantısını 5. Gündem maddesi tartışmalara neden oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat İnsani Derneği arasında, belediye hizmetleri ile sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin etkili yönlerinin bir araya getirilerek; insani yardım, meslek edindirme, eğitim, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri alanlarda işbirliği yaparak, Türkiye ve dünya genelinde ihtiyaç duyulan faaliyetlere ilişkin esasları tespit etmek amacıyla protokol yapılması yetkisi görüşüldü. CHP grubu maddeye şerh koydu.

“YÜZLERCE DERNEK VAR”

Şerh gerekçesini açıklayan CHP Grup Başkan vekili Engin Taşdemir, “Biz sürekli bu tip cemaat ve vakıflara ortak proje adı altında para dağıtıyoruz. Devletin Yardım kuruluşları var. Bunların sonu gelmiyor. Biz bunların devlet eli ile yapılmasını savunuyoruz. Bunun takibini yapamıyoruz. Denetimini yapamıyoruz. Yüzlerce onlarca dernek var. Geçmişteki dernekler sıkıntılar yaşattı bu ülkeye. Biz bunların devlet tekelinde olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“SADECE KURAN’I KERİM BASIYORLAR”

Madde ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Hepsi böyle değil. Böyle bakmanızı doğru bulmuyorum. Kuranı kerim basıyor bu adamlar. Geçende Yaşar Bey Afrika’ya gitti. Bu insanlar Kuranı Kerim basıp Afrika’daki çocuklara gönderiyorlar. Kuranı kerim dağıtıyorlar başka basım yok. Sadece kuran basıyorlar” dedi.

“BELEDİYE BASIP DERNEĞE VEREBİLİR”

Tekrar söz alan Engin Taşdemir, “Buradaki madde çok ucu açık bir madde. Mecburen o noktaya geliyoruz. Bu ülkeye en büyük ihaneti yapanlar kurada sığınıyordu. Çok ucu açık maddeler var. Maddede 10 bin ya da 100 bin kuranı kerim ihtiyacı var. Basımını Büyükşehir karşılayacak derse amenna. Ama maddede yazmıyor. Biz meclis kararı alalım. Kuranı kerim basalım Hatta kendimiz gidip dağıtalım. Belediyemiz basıp ilgili derneğe verebilir” dedi.

“MECLİSTE BASIM YETKİSİ ALINAMAZ”

Akabinde tekrar söz alan Başkan Büyükakın, “Protokol yapma yetkisi verdiğini zaman bene kafama göre protokol yapamıyorum. Kanun çerçevesinde yapabiliyorum. Meclis sadece bunun yetkilisi. Meclisin yetkiler kanunda yazılıyor. Meclisten kuranı kerim basın diye karar alınmaz. Meclis buna ilişkin işlem yapmak için başkanlık makamına yetki veriri. Meclis karar mercidir icra merciği değildir” dedi.

“NERDE NE YAPILIYOR TAKİP ETMEK ZOR”

İYİ Parti Kocaeli meclis üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş, konuya ilişkin, “Bu maddelerin hiçbir kamu vicdanının rahatsız etmiyor. Bu dernek ve vakıflar kontrol edilebilirin dışına çıkıyor. Bu maddelere göre protokol yapılsın ama bunları nasıl takip edeceğiz. Ucu açık bir yetki veriyoruz çünkü maddi olarak ne vereceğimiz belli değil. Kaynaklarımız sınırlı ise sonuna kadar verelim ama yöneticilik sınırlı kaynakları kullanabilmektir. Kocaeli sınırlarında tüm sorunları çözdüysek fazlasını dağıtalım da dağıtalım Kocaeli’de 4 tane SMA hastası çocuk var. Sürekli yardım toplamaya çalışıyorlar. Neyi nerede yapıyorlar nasıl yapıyorlar onu takip etmek çok zor” dedi. Tahir Büyükakın, Göktaş’a cevap vererek, “Biz onlara para vermeyeceğiz, Mesela gidip Kuran-I Kerim alıp vereceğiz” dedi.

“KİM GİTTİ DE GİREMEDİ?”

CHP’li Meclis Üyelerinin Şerh Koyduğu Maddede konu Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Diriliş Kamplarına geldi. Tartışmalarda söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Fevzi Canbaz Komisyon raporunda geçen Diriliş Kampları ile ilgili bilgi istedi. “Kamuoyunda asker yetiştiriyorlar” gibi dedikoduların yer aldığını ifade eden Canbaz, “Kamuoyunda kötü konuşuluyor. Asker yetiştiriyorlar bile diyorlar. Vallahi merak ediliyorum. İnsanlar giremiyor” dedi. İfadeye tepki gösteren Başkan Büyükakın, “Kim gitti de girmedi” dedi. CHP’li Engin Taşdemir ise, “Ben kendim 2018 yılında girdim içeri almadılar. Bu sürekli şikayet olarak gelmiyor mu size” dedi Büyüakın ise, “Allah aşkına Engin Beyi alın da götürün. Yok asgari kamp yok bilmem ne” şeklinde gösterdi.

“ENGİN BEYİ NEDEN ALMADILAR BİLMİYORUM”

Kamplar ile ilgili bilgi veren Büyükakın, “Diriliş kamplarında sivil toplum kuruluşları oradaki doğal imkanlarda faydalanarak konaklıyor. Siz de konaklamak isterseniz buyurun. Adam kalkıp gidiyor. Ben görmek istiyorum diyor. Önüne geleni de alamazlar. Engin Beyi neden almadılar bilmiyorum. Sen Bayanların olduğu yere gitmediysen neden almadılar bilmiyorum” dedi.

“İZMİT BELEDİYESİ İLE GÖRÜŞÜLMEMİŞ”

İzmit Belediyesi önünce bulunan kültürel park alanıyla ilgili konuşan CHP’li Meclis Üyesi Tanış, “Eski tekel binasının kültürel tesis alanı olarak düzenlemesiyle birlikte orada oluşturulan taksi cebinin plana işlenmesiyle ilgili plan tadilat. Kültürel tesis alnı geldiğinde parkın bütünlüğü bozulmaktadır. 500 metre hizmete erişim mesafesi şartını sağlamıyor park alanı. O bölgede bir donatı odağı oluşturulmuş. Yeteri kadar park alanı varken kültürel tesis alanını alıyoruz yine park yapıyoruz. Donatı değesini bozmuş oluyoruz. Bu plan yapılırken İzmit Belediyesi ile görüşülmemiş” dedi.

BÜYÜKAKIN: ORAYA BİR ŞEY YAPMAYCAĞIZ

Taşdemir ise “STK’ların o bölgede basın açıklamaları düzenlediği tek nokta. Beton yığını yapılmayacaksa neden kültürel tesis alanı yapılıyor. Siz yapmasanız başkası yapacak” dedi. Büyükakın, “Kültürel tesis alanı yapılmayacak. Büyükşehir Belediyesi oraya bir şey yapacak diye mi bundan dolayı mı endişe duyuyorsunuz. Tekel binasının yerine Koruma Kurulu sosyo-kültürel alan yap dedi. Kayıtta öyle durur ama park olarak kullanılmaya devam eder. Bizim oraya bina yapma niyetimiz yok. Oraya bir şey koymayacağız merak etmeyin. Yasalara uyalım demekten başka bir şey demiyorsunuz” dedi. Genel sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç de alanla ilgili bilgi vererek “Pişmaniyeciler meydanı ile iğli düzenleme yaparken park alnını buraya aktarmamız gerekiyordu. Koruma kuruluna bilgi verdiğimizde sorun olmayacağını söylemişti. Bu alanla başka bir çalışma yaparken sosyo-kültürel tesis alanı olduğu eski planda olduğu sosyo-kültürel alan olarak plana işlenmesi uygun görüldü. Koruma kurulunun tasdikiyle planımızı yaptık” dedi.

“ESNAFI KARŞI KARŞIYA GETİRDİNİZ”

CHP’li Meclis Üyesi Ünal Özmural da konuyla ilgili söz aldı. Özmural, “Bir gün geldiniz. Oraya taksi durağı yatınız. Bütün kışı taksi durağında geçirdiler o da yetmedi 50 metre aşağısında Yeni Cuma taksi durağındaki esnafla diğer esnafı karşı karşıya getirdiniz. Yeni taksi durağıyla ilgili önerimiz vardı. Ama zahmet edip İzmit Belediyesi ile görüşmediniz. Sonra bir sabah gelip dozerle patır kütür her yeri yıkıp döküyorsunuz. Sonra burada tartışıyoruz. Taksi esnafıyla bir konuşun günlük olarak nelerle cebelleşiyorlar görün” dedi. Başkan Büyükakın ise “Umarım yaptığınız açıklamayla arkadaşlarınızı memnun etmişsinizdir. Size cevap vermeyeceğim. Sizinle tartışmayacağım” diyerek Özmural’a tepki gösterdi” dedi. Madde oy çokluğu ile kabul edildi.

MEYDAN İTİRAZI

Milli İrade Meydanında yapılacak olan imar değişikliğine CHP’li Meclis Üyeleri Şerh koydu. Konu ile ilgili meclisteki itiraz dilekçesini okuyan CHP Meclis üyesi Orhan Tanış, “Milli İrade meydanı ile ilgili, İzmit Belediyesi meclisinde itiraz dilekçesi verildi. Dilekçede alanın tarihi bir dokuyu barındırıyor ve tarihi bir dokuyla bütünleşik olması aynı zamanda çevresinde bulunan yapılar ile bağlantısının yetersiz olması, Bağçeşme Mezarlığı ve kent merkezi arasındaki yapılması planlanan teleferik projesinin içerisinde kalması, otopark alanı olarak düzenlenebilir. Kent merkezlerinin bugünlere geleceğini tarihi bir nitelik kazandıracak bu tür simgesel yerlerin kamuyla paylaşılıp ortak akıllı hareket edilmesi gerekir. Uygulanacak projenin bir meydan projesine uygun olmadığı ve açık alan özeliğinin yetersiz olduğu görülmektedir. Milli İrade Meydanı’yla entegre olması alanın daha aktif kullanılmasını sağlayacaktır. Otopark alanının yetersiz olması nedeniyle Milli İrade Meydanı’nın alanına yer altı otoparkı yapılması 1200-1500 araçlık alt otopark yapılacağı ve alanın altına bu otoparkın yapılmasının mümkün olacağını düşünüyoruz. Açık alan projesinin otopark olarak değerlendirilmesi hem kamuya destek vereceğini hem de kaynaklara destek vereceğini bu şeklide düşünüldüğünde İzmit belediyesinin itirazının mantıklı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“HEPSİNE CEVAP VERDİK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Otoparka dair bakışımızı söyledik 1000-1500 üzerinde otoparkın, şehir merkezlerinde ayrıca bir kalabalık ve trafik yarattığını bunun yerine dağıtılmış odaklı otoparklar yapılması gerektiğini söyledik. Meydanı o şekilde tasarlayıp meydan küçük kalıyor deyip ardından teleferik ayağı koyacağız demek konunun ne kadar ciddi çalışıldığını gösteriyor. Oraya çok büyük bir trafik yükünün çekilmemesi gerektiğini 300-400 araçlık otoparkın yapılmasının uygun olacağını, adliye ayağının, tramvay kesişim noktasını olduğu aynı şekilde adliye ile ilgili projelerimizi de ben paylaştım. Bütün bunlara cevap verildi verilmedi değil ama tekrar cevap verelim” ifadelerini kullandı.

ÇAKMA OUTLET BENZETMESİ

Tanış’ın, Milli İrade Meydanı’ndaki plana dair “çakma Outlet” demesiyle birlikte tansiyon yükselirken Büyükakın sözlerini şu şekilde tamamlayarak oylamaya sunarak oy çokluğuyla kabul edildi, “Ne yaptığımızın farkında bile değilsiniz. Eleştirilerinizi bir kısmında park bir kısmında otopark istiyorsunuz. Oraya kent meydanı yapacağız kent meydanlarında sert zeminler olur ve altına otopark koymanın doğru olmadığını defalarca anlattık. O kadar aracın oraya girmesi ve çıkması oraya yüklenecek fonksiyon meydan fonksiyonu olmayacak. Üstü kapalı kısmın kalması haricinde mitinglerin yapıldığı alan 10 bin metre kare zaten. İnsan ölçeğinden baktığınızda göz görüyor sadece üst kapalı. İnsanlar güneşten ya da yağmurdan korunmadığı sürece mezbele bir alana dönüşüyor. Orada 24 saatlik yaşanılır olan bir meydan tasarladık. Sapla saman birbirine karışıyor bir şeyleri eleştiriyorsunuz ama ney eleştirdiğinizi tam kavramamışsınız. Anlamdıysanız tekrar anlatalım. Siz bizim öyle yaptığımız algısını yaratmaya çalışıyorsunuz çünkü bu tartışmaların hepsi yapıldı. Ama diyorsunuz ki bizim dediğimizi yapmazsanız yanlış yaparsınız diyorsunuz”