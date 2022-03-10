KOÜ'lü genç ipte asılı halde bulundu

Aslen Denizlili olan ve Kocaeli Üniversitesinde eğitimini sürdüren Harita Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz (22), 3 günden bu yana kayıp olarak aranıyordu. Kendisine 3 günden bu yana ulaşamayan ve telefonları kapalı olan gencin ailesi emniyet ve jandarmaya ihbarda bulundu. Her yerde aranan gencin ailesi başına bir şey gelmiş olmasından endişe ederken kendisini gören veya yerini bilenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi konusunda yardım çağırısında bulundu.

İntihar nedeni bilinmiyor

Arama çalışmaları devam ederken İzmit Çayırköy mevkiindeki ormanlık alanda ipte asılı bir genç ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, ipte asılı kişinin 3 günden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz olduğunu belirledi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Akdeniz’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Akdeniz’in neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.