Gümrük kaçağı makaronlar polise yakalandı

Alınan bilgiye göre polis ekiplerince Kartepe’de durdurulan 2 ayrı kamyonda yapılan arama işleminde toplam 11 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.