Alınan bilgiye göre polis ekiplerince Kartepe’de durdurulan 2 ayrı kamyonda yapılan arama işleminde toplam 11 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
10 Mar 2022 - 19:08- Asayiş Güncelleme: 10 Mar 2022 - 19:09
Gümrük kaçağı makaronlar polise yakalandı
Kartepe’de polis ekiplerince durdurulan 2 ayrı kamyonda yapılan aramalarda 11 milyon 500 bin dal gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.