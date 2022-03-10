Kadın Platformu Birkan Koçak’ı ifşaa etmek için toplandı CHP önünde basın açıklaması

Geçtiğimiz aylarda yapılan CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkında parti içerisindeki kadınlara tacizde bulunduğu iddiaları ortaya atılmış ve konu incelemeye alınmıştı. Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Kocaeli’ye gelerek rapor hazırlamış ve Ankara’ya sunmuşlardı. Kadınların ısrarına rağmen konuya dair CHP Kocaeli İl Başkanlığından herhangi bir açıklama yapılmamasına nedeni ile Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi bugün CHP Kocaeli İl Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadınlar adına açıklamayı Yasemin Yılmaz, Elif Sinem Arıkan, Hilal Karul, Cemile Gültepe okudu.

“ENDİŞELERİMİZİ AKTARDIK”

Kadınlar tarafından yapılan açıklamada, “Basına yansıyan haberler ve CHP içinde faaliyet yürüten arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde CHP Derince İlçe Başkanı hakkında taciz iddiaları olduğunu öğrendik. Bu iddialar üzerine CHP İl Yönetimi ile görüşme talep ederek bu iddialara karşı nasıl bir süreç yürütüldüğünü öğrenmek istedik. Kentteki kamusal, özel her alanın bizler için eşit, özgür ve güvenli alanlar olması mücadelemizin temelini oluşturduğu için uzun süredir devam eden iddialar karşısında uzayan sürecin parti içindeki kadınlar üzerindeki baskıyı arttırması konusunda endişelerimizi aktardık.

“ŞÜPHESİ BULUNANI KORUYAN İFADELER”

Ancak bizler için oldukça vahim geçen bu görüşmede kadının beyanı esastır ilkesinin açıkça görmezden gelindiğini, tacize maruz kaldığını ifade eden kadınların defalarca çeşitli kişilerin sorgulamalarına maruz bırakıldığını böylece üzerlerindeki baskının derinleştirildiğini öğrendik. Öte yandan fail şüphesi bulunan ilçe başkanına ilişkin sürecin etkili biçimde yürütülmediğini öğrendik. Bu görüşmede mağduru suçlayan, fail şüphesi bulunanı ise koruyan ifadeler kullanılmıştır.

ŞÜPHESİ BULUNAN KİŞİ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Ayrıca görüşmeye katılan CHP’li yöneticiler tarafından tacize maruz kaldığı iddiası bulunan kadınların gizliliği ihlal edilmiştir. Bu sürece ilişkin adım atmak için de durumun CHP Genel Merkez’ine iletildiği, oradan gelecek sonucun beklendiği bilgisi verilmiştir. Genel merkez tarafından başlatılan soruşturma süreci uzadıkça gizliliği ihlal edilen kadınların ve parti içindeki tüm kadınların güvenlikleri açıkça göz ardı edilmektedir. Böylece Kadınlar üzerinde geliştirilecek muhtemel baskı mekanizmalarının, kadınların kaygılarının artmasına, politika üretme süreçlerine dahil olmasına engel oluşturması çok olasıdır. Buna rağmen fail şüphesi bulunan kişi görevine devam etmektedir.

PARTİLİLER HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Bir aya yakın geçen bu süreçte ne partinin genel merkezinden ne de Kocaeli il yönetiminden bir açıklama yapılmamıştır. Fakat fail şüphesi bulunan kişi ile yan yana gelinerek programlar yapılmış, bu konuları gündeme getiren parti içinde faaliyet yürüten bir kadına hakaret edilmiş, bu süreci takip eden bazı partililer hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Yerellerde cinsiyetçi tutumlara karşı hızlıca refleks geliştirmenin mümkün. Kocaeli’de süreç ne yazık ki böyle yürütülememiştir.

“TALEPLERİMİZ GERİ ÇEVRİLDİ”

Son olarak görüşme talebimizi 26 Şubat 2022 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı’nın da katılımıyla gerçekleşen Mahalle Temsilcileri toplantısında da kendisine ilettik ancak bu talep de geri çevrildi. Hakkında taciz iddiaları bulunan kişiye gerekli yaptırımları uygulamak yerine, bu kişiyle görünürlüğü tercih eden tüm siyasetçileri ifşa ediyoruz. Hiçbir kadın hiçbir alanda eşitsizlik karşısında yalnız yürümeyecek. Şiddet, taciz, baskı kimden ve nereden gelirse gelsin ses çıkarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.