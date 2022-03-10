Murat Aydın: Bu şekilde öğrenmemelilerdi

Gündeme dair sorularımıza yanıt veren Başkan Aydın şu şekilde konuştu: MHK’nin hakemler ile ilgili aldığı kararın detaylarını bilmiyorum. Sadece ben değil ülke bilmiyor. Mutlaka bir nedeni vardır çünkü bu karar Türk futbol tarihinde daha önce alınmış bir karar değil. Şu da var… Kamuoyunun da bu sebepleri bilmesi gerekir. Belki genç hakemlere yatırım, yeni bir jenerasyona şans vermek gibi bir niyetleri olabilir.

HAK ETMEDİLER

Açıklanan hakemler son derece donanımlı isimlerden oluşuyor. Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, 6 kez Şampiyonlar Ligi’nde yarı final maçına çıkmış, 2021’de Elit Kategoride ikinci sırada yer almış bir isim. Fırat Aydınus 2 yıl daha hakemlik yapsın diye hakemin bırakma yaşı uzatılmış. Şimdi ise görevlerine son veriliyor. Bu isimler ülkemizde marka ve karar bu şekilde verilmemeliydi. Bence böyle bir muameleyi hak etmediler.

VALİMİZ ÖNCÜLÜĞÜNDE TOPLANDIK

Amatör liglerde sezon sonuna gelindiğinin de altını çizen Aydın sözlerine şu şekilde devam etti: Son günlerde maçlarda yaşanan gerilimlerden ötürü Valimiz Sayın Seddar Yavuz öncülüğünde toplandık. Valimiz de konuşmasında birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğunu, spor sahalarındaki şiddetten ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu toplantının çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

TAKIMLARIMIZI KUTLUYORUM

Şu an devam eden Süper Amatör Play-Off Ligi’miz ve alt yaş gruplarımız var. 1. Amatör Baraj maçlarını da kazasız, belasız atlattık çok şükür. Seka Doğan, Bekirdere, Başiskele Belediye ve Çayırova Menderes takımlarını kutluyor, Çerkeşli, Gölcük Çiftlik, Derince Birlik ve Şirinspor kulüplerimize de geçmiş olsun diyorum. Sadece Şirinspor maçının son bölümlerinde küçük bir sıkıntı çıktı, fazla büyümedi, onun dışında her şey tertemizdi.

MEHMET GÜNTGÖR’Ü KUTLARIM

Arkadaşlarımdan da bilgiler aldım. Her maç çok kaliteli geçmiş. Esentepe Stadı’nda Seka Doğan – Çerkeşli maçı ben de izledim. Gerçekten iki takıma da ne kadar teşekkür etsem azdır. O maçın hakemi Mehmet Güngör kardeşimi, yardımcıları Abdullah Yalçınkaya ve Kemal Köken’i özellikle tebrik ederim. Maçın kalitesine yönetimleri ile değer kattılar. Futbol ailemizin önemli bir parçası da hakemlerimiz. Hakemlerimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.