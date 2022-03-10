Alınan bilgiye göre İzmit’te meydana gelen 3 farklı işyerinden ve kurumdan hırsızlık ve 2 farklı açıktan hırsızlık olmak üzere 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen O.A. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 Mar 2022 - 20:40- Asayiş Güncelleme: 10 Mar 2022 - 20:41
Hırsızlık zanlısı polise yakalandı
İzmit’te 5 ayrı hırsızlık olayını geçekleştirdiği belirlenen 1 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.