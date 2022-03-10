Hırsızlık zanlısı polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit’te meydana gelen 3 farklı işyerinden ve kurumdan hırsızlık ve 2 farklı açıktan hırsızlık olmak üzere 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen O.A. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.