10 Mar 2022 - 20:40- Asayiş G: 10 Mar 2022 - 20:41

Hırsızlık zanlısı polise yakalandı

İzmit’te 5 ayrı hırsızlık olayını geçekleştirdiği belirlenen 1 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Hırsızlık zanlısı polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre İzmit’te meydana gelen 3 farklı işyerinden ve kurumdan hırsızlık ve 2 farklı açıktan hırsızlık olmak üzere 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen O.A. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

10 Mar 2022 - 20:40 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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