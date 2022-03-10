Büyükakın İmamoğlu’nu tiye almıştı: Gülme komşuna gelir başına

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın geçtiğimiz yıl aldıkları 210 yeni otobüsün fotoğrafını Twitter’da paylaşarak, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderme yapmıştı. İstanbul’da İETT otobüsünün yolda kalması ve yolcular tarafından itilmesiyle ilgili görüntüler üzerinden gönderme yapan Büyükakın, “Kocaeli’de otobüsleri itmenize gerek yok! 210 yeni otobüs aldık” yazmıştı.

DEVRAN DÖNDÜ

Büyükakın’ın göndermesinin üzerinden daha 6 ay geçmeden benzer bir görüntü Kocaeli’de yaşandı. Büyükşehir Belediyesine ait otobüs AKP İl Binası önünde yolda kaldı. Uzun süre olduğu yerde kalan ve trafiği tıkayan otobüse ekipler tarafından müdahale edildi. İl Binası önündeki arıza akıllar Büyükakın’ın göndermesini getirdi.