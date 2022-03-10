Madeni İşler Odası'nda Okyay dönemi

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu İzmit Sanayi Sitesi’nin yönetim binasında gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Selahattin Yıldırım’ın aday olmadığı kongrede Mehmet Onur Okyay 408 oyla başkan seçilirken Murat Açıkgöz ise 219 oy aldı. Yaklaşık bin 500 üyenin oy kullanma hakkı olduğu odada 9 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçildi.
MEHMET ONUR OKYAY’IN LİSTESİ
YÖNETİM
Mesut Negiş
Salim Yıldırım
Hayati Temügen
Nazif Kaçanlar
Tahsin Varol
Receb Arslan
Aydın Öztürk
İbrahim Barış
DENETİM KURULU
İsmet Mert
Şeref Akgün
Muhammed Açıkgöz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.