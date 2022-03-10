10 Mar 2022 - 22:12- Gündem G: 10 Mar 2022 - 22:13

Madeni İşler Odası'nda Okyay dönemi

Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası kongresinde aday olan Mehmet Onur Okyay, 408 oyla başkan seçildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Madeni İşler Odası'nda Okyay dönemi mask

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu İzmit Sanayi Sitesi’nin yönetim binasında gerçekleştirildi.  Mevcut Başkan Selahattin Yıldırım’ın aday olmadığı kongrede Mehmet Onur Okyay 408 oyla başkan seçilirken Murat Açıkgöz ise 219 oy aldı. Yaklaşık bin 500 üyenin oy kullanma hakkı olduğu odada 9 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçildi.

MEHMET ONUR OKYAY’IN LİSTESİ

YÖNETİM

Mesut Negiş

Salim Yıldırım

Hayati Temügen

Nazif Kaçanlar

Tahsin Varol

Receb Arslan

Aydın Öztürk

İbrahim Barış

DENETİM KURULU

İsmet Mert

Şeref Akgün

Muhammed Açıkgöz

10 Mar 2022 - 22:12 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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