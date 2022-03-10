Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçesinde 4 farklı olayda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında 83 gram metamfetamin, 5,20 gram sentetik uyuşturucu, 2,34 gram eroin, 1 gram esrar, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 325 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 12’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S ve Ç.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken E.B., S.H., M.H., H.M., H.Ö., E.Ö. ve T.S. isimli 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 Mar 2022 - 23:09- Asayiş Güncelleme: 10 Mar 2022 - 23:11
4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Kocaeli’nin İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan 21 şüpheliden 7’i tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.