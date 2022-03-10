4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçesinde 4 farklı olayda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında 83 gram metamfetamin, 5,20 gram sentetik uyuşturucu, 2,34 gram eroin, 1 gram esrar, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 325 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 12’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S ve Ç.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken E.B., S.H., M.H., H.M., H.Ö., E.Ö. ve T.S. isimli 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.