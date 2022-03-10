10 Mar 2022 - 23:09- Asayiş G: 10 Mar 2022 - 23:11

4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan 21 şüpheliden 7’i tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçesinde 4 farklı olayda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında 83 gram metamfetamin, 5,20 gram sentetik uyuşturucu, 2,34 gram eroin, 1 gram esrar, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 325 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 12’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S ve Ç.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken E.B., S.H., M.H., H.M., H.Ö., E.Ö. ve T.S. isimli 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

10 Mar 2022 - 23:09 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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