Alınan bilgiye göre usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istarahat sağlık raporu alınmasını sağladığı belirlenen bir grup polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da aralarında bulunduğu toplam 91 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 91 şüpheliden 26’sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 67 şüpheli ise Gebze Adliyesine sevk edilecek.
10 Mar 2022 - 23:12- Asayiş Güncelleme: 10 Mar 2022 - 23:13
Sahte sağlık raporu çetesinde 67 kişi adliyeye sevk edilecek
Kocaeli’de usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istarahat sağlık raporu alınmasını sağladığı belirlenen ve aralarında doktor, eczacı, hemşire ve sekreterlerin de bulunduğu 91 kişiye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 67 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.