10 Mar 2022 - 23:13- Gündem G: 10 Mar 2022 - 23:14

Sokak kedilerine veteriner kliniklerinin kapısı ücretsiz açılıyor

Kocaeli Veteriner Hekimler Odası tarafından başlatılan ‘Can Dostlarımıza Kapılarımızı Açıyoruz’ projesi kapsamında 11-15 Mart tarihleri arasında veteriner kliniklerinde sokak kedilerine barınma, beslenme ve tedavi imkanı sunulacak.
Sokak kedilerine veteriner kliniklerinin kapısı ücretsiz açılıyor mask

Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk havalar, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Kocaeli Veteriner Hekimler Odası, soğuktan etkilenen kediler için ’Can Dostlarımıza Kapılarımızı Açıyoruz’ isimli bir proje başlattı. Proje kapsamında 11-15 Mart tarihleri arasında beklenen olumsuz hava koşullarına karşı kedilere veteriner kliniklerinde ücretsiz barınma, beslenme ve tedavi imkanı sunulacak. Sokakta barınmaya ve tedaviye ihtiyacı olan bir kedi bulan vatandaşlar, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası’nı arayacak. Bunun ardından vatandaşlar en yakın veteriner kliniğine yönlendirilecek.
# Sokak

10 Mar 2022 - 23:13 İHA Kocaeli- Gündem

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