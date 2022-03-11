Başiskele’de Karla Mücadele Ekiplerinin Gece Mesaisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıları dikkate alarak teyakkuza geçen Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, dün akşam bastıran yoğun kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere ilçe genelinde kar yağışı ve buzlanmanın meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gece mesaisi yaptı.

Karla mücadele ekipleri gün boyu çalışacak

Ana arterleri kepçe ve greyderler yardımıyla kar birikintilerinden temizleyen ekipler, ayrıca yollarda yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışmaları da yaptı. Bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışına karşı gece gündüz demeden görev başında olacak ekipler, vatandaşların hiçbir şekilde mağdur olmaması için özellikle ilçe genelinin yüksek kesimlerinde yollarda biriken kar birikintilerini temizleyecek ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirecek.

45 ARAÇ VE 150 PERSONELLİK KAR TİMİ

Başiskele Belediyesi Karla Mücadele Programı kapsamında; 12 adet JCB kepçe, 7 adet tuz atma kamyonu, 2 adet yedek tuz atma kamyonu, 4 adet greyder, 2 adet loder, 2 adet kar küreme bıçaklı kamyon, 2 adet ekskavatör, 6 adet sokakları tuzlamak için kamyonet, 8 ekip takip aracı ve toplamda 150 personel görev yapacak. Gece ve gündüz olarak vardiyalı çalışacak ekipler Bahçecik, Yuvacık, Yeniköy, Kullar, Döngel ve Kalıcı Konutlar ekibi olarak 6 bölgede 37 mahallenin tün yollarını açık tutmak için karla mücadele edecekler.