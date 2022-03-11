Engin Koyun: Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, sahası olmadığı için son maçını Kocaeli Stadyumu’nda oynayan Tuzlaspor'a ilişkin açıklama yaptı. Koyun, "Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum. Zaten sıkıntılı. Bu sene yenilemeyi düşünüyoruz. Burada iki maçın ağır olacağını düşünüyorum" dedi.

AĞIR OLUR

Ligdeki her takımı sahiplenmenin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun şu şekilde konuştu: Tuzlaspor’un sahası yok, mağduriyet yaşıyorlar. Sahalar, spor il müdürlüklerine ait. Yalnız bizden görüş alıyorlar. Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum. Bizim zeminimiz zaten sıkıntılı, rahat bir zeminimiz yok. Bu sene yenilemeyi düşünüyoruz. Burada iki maçın ağır olacağını düşünüyorum.

MAYIS’TA KALDIRACAĞIZ

Tabii ki faydalı olmak ve Tuzlaspor’a katkı sağlamak isteriz. Takımlarımıza da sahip çıkmak isteriz ama Kocaelispor’un zemini inanın son 1 aydır oynamadığımızdan dolayı toparlanıp güzel oldu. Fakat her hafta buraca maç oynanırsa bu iş zorlaşır. Mayıs ayında zemini kaldıracağız. Mecbur kalırsak da yapacak bir şeyimiz yok.

EVİNDEKİ KOLTUĞU KIRIYOR MU?

Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Koyun şu şekilde devam etti: Taraftarımız tribünde bizi desteklerken sağduyulu olup, kendilerine ait bir emanet, dahası bu stadın kendilerinin olduğunu bilmeleri lazım. Evindeki koltuğunu nasıl sahipleniyorsa, kırmıyorsa stattaki koltuk da aslında ona aittir. Onun bilinciyle ne olursa olsun sevinç sonucunda koltukların kırılmaması lazım. Bu durum bizim taraftarımıza hiç yakışmıyor.

ÖYLE BİR GELİRİMİZ YOK

Bunlar bitsin artık. Anlatmaktan inanın ki yorulduk. Taraftarımızın geneli de bu durumdan rahatsız. O andaki sevincin ve heyecanın yansıması olsa da ben asla bunu kabul etmiyorum. Spor müdürlüğü faturayı yolluyor ve para kulüpten çıkıyor. Son gelen fatura 350 bin lira civarında. Tribüne gelen taraftardan da asla böyle bir para kazanmıyoruz. O kadar gelirimiz de yok. Taraftarımıza yakışan 90 dakika boyunca takımını sahiplenmek ve desteklemektir.