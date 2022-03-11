Kocaeli’de dostluk rüzgarı

2019 çağrı döneminde İzmit Türkan Dereli İlkokulu koordinatörlüğünde, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği uygun görülen; Portekiz, Romanya, İtalya, Yunanistan ve İspanya’nın ortak olduğu “ Maths is life- Matematik yaşamdır” isimli Erasmus KA229 okul ortaklığı projesi kapsamında İzmit Türkan Dereli İlkokulu’na gelen 29 öğrenci ve 14 öğretmenin katılımlarıyla “Maths in Nature – Doğada Matematik” temalı 5 günlük eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirdiler. Bu 5 günlük proje faaliyetleri boyunca katılımcı öğretmen ve öğrenciler proje koordinatörü Recai Taş rehberliğinde ilimizde ve İstanbul da kültürel ziyaretlerde de bulundu. Proje ortakları; geçirdikleri bir haftayı çok beğendiklerini belirterek, okul müdürü Alper YazıcıI ve emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.