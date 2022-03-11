2019 çağrı döneminde İzmit Türkan Dereli İlkokulu koordinatörlüğünde, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği uygun görülen; Portekiz, Romanya, İtalya, Yunanistan ve İspanya’nın ortak olduğu “ Maths is life- Matematik yaşamdır” isimli Erasmus KA229 okul ortaklığı projesi kapsamında İzmit Türkan Dereli İlkokulu’na gelen 29 öğrenci ve 14 öğretmenin katılımlarıyla “Maths in Nature – Doğada Matematik” temalı 5 günlük eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirdiler. Bu 5 günlük proje faaliyetleri boyunca katılımcı öğretmen ve öğrenciler proje koordinatörü Recai Taş rehberliğinde ilimizde ve İstanbul da kültürel ziyaretlerde de bulundu. Proje ortakları; geçirdikleri bir haftayı çok beğendiklerini belirterek, okul müdürü Alper YazıcıI ve emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.
11 Mar 2022 - 12:21- Gündem Güncelleme: 11 Mar 2022 - 12:22
Kocaeli’de dostluk rüzgarı
İzmit Türkan Dereli İlkokulu’nun koordinasyonunda Erasmus kapsamında Portekiz, Romanya, İtalya, Yunanistan ve İspanya’dan gelen öğrencileri Türkiye’de ağırladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.