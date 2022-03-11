16 yaşındaki Birce 20 gündür kayıp

Alınan bilgiye göre Derince Çenesuyu mevkiinde oturan Karadaş ailesinin 16 yaşındaki kızları Birce Karadaş, bir süredir kalmış olduğu sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumundan kaçtı. Yaklaşık 20 günden bu yana kendisinden haber alamayan ailesi, Birce’nin bulunması amacıyla basın kuruluşlarına başvurdu. Bazı sorunları nedeniyle okulu bırakan ve birkaç defa kısa süreli olarak evi terk edip bulunduktan sonra sosyal hizmetler kurumuna bağlı çocuk esirgeme yurdunda kaldığı öğrenilen Birce’nin 20 gün önce sırra kadem bastığı ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen Birce’ye ulaşamadığını ifade ederek, kendisini görenlerin polis ekiplerine ya da 0 552 686 14 41 numaralı telefon ile kendilerine haber vermesini istedi.