Alınan bilgiye göre Derince Çenesuyu mevkiinde oturan Karadaş ailesinin 16 yaşındaki kızları Birce Karadaş, bir süredir kalmış olduğu sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumundan kaçtı. Yaklaşık 20 günden bu yana kendisinden haber alamayan ailesi, Birce’nin bulunması amacıyla basın kuruluşlarına başvurdu. Bazı sorunları nedeniyle okulu bırakan ve birkaç defa kısa süreli olarak evi terk edip bulunduktan sonra sosyal hizmetler kurumuna bağlı çocuk esirgeme yurdunda kaldığı öğrenilen Birce’nin 20 gün önce sırra kadem bastığı ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen Birce’ye ulaşamadığını ifade ederek, kendisini görenlerin polis ekiplerine ya da 0 552 686 14 41 numaralı telefon ile kendilerine haber vermesini istedi.
11 Mar 2022 - 12:23- Asayiş Güncelleme: 11 Mar 2022 - 12:24
16 yaşındaki Birce 20 gündür kayıp
Derince Çenesuyu mevkiinde oturan Karadaş ailesinin 16 yaşındaki kızları Birce Karadaş, bir süredir kalmış olduğu sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumundan kaçtı. Yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alınamayan Birce Karadaş’ı görenlerin polise ya da ailesine bildirmeleri istendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.