11 Mar 2022 - 12:24- Gündem G: 11 Mar 2022 - 12:25

Kocaeli Sağlık Çalışanları Sosyal Tesisine Kavuştu

Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği uzun zamandır mücadelesini verdiği sosyal tesisi güçlü bir protokol ve sözleşme yaparak meslektaşlarına müjdeyi verdi. Ve Tıp Bayramı'nda güzel bir gece organizasyonu ile açılış kararı alındı.

Kocaeli Sağlık Çalışanları Sosyal Tesisine Kavuştu mask

İzmit Belediyesi'nin Alikahya Demokrasi Parkı içerisindeki 320 M2 kapalı alanın ihalesine katılan Dernek yönetimi ihaleyi alan Reşat Akın ile görüşmeleri sonunda ortak işbirliği kararı almış ve bu işletmenin SAĞLIK ÇALIŞANLARI SOSYAL TESİSİ olarakta kullanılması yönünde karar almışlardı.

Dernek Başkanı Adem Yaman protokol İmza töreninde; çok uzun zamandır yapmak istediğimiz bu imkanı Dernek çatısı altında başarmış olmaktan çok onurluyuz.

Sosyal tesisimiz 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm İrtibat, Toplantı ve Eğitim salonu olarak kullanılacak olup Derneğimizin ve meslektaşlarımızın bütün eğitim ve toplantılarını burada gerçekleştirilebilecek.

İkinci bölüm Kafe & Restorant şeklinde hizmet verecek ve işletmecisi Reşat Akın tarafından Sağlık Çalışanlarının kullanımına sunulacak. Derneğimiz her türlü özel günlerini, tıp bayramı, hemşireler günü,ebeler günü gibi günlerde burada faaliyetlerini yürütebileceği gibi meslektaşlarımıza çok uygun bir ücretle kına, nişan, doğum günü,özel günlerde de hizmet verecek. Canlı müzik,sabah kahvaltı organizasyonları ve yemek organizasyonları burada yapılabilecek.

11 Mar 2022 - 12:24 - Gündem

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