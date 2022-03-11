Kocaeli Sağlık Çalışanları Sosyal Tesisine Kavuştu

İzmit Belediyesi'nin Alikahya Demokrasi Parkı içerisindeki 320 M2 kapalı alanın ihalesine katılan Dernek yönetimi ihaleyi alan Reşat Akın ile görüşmeleri sonunda ortak işbirliği kararı almış ve bu işletmenin SAĞLIK ÇALIŞANLARI SOSYAL TESİSİ olarakta kullanılması yönünde karar almışlardı.
Dernek Başkanı Adem Yaman protokol İmza töreninde; çok uzun zamandır yapmak istediğimiz bu imkanı Dernek çatısı altında başarmış olmaktan çok onurluyuz.
Sosyal tesisimiz 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm İrtibat, Toplantı ve Eğitim salonu olarak kullanılacak olup Derneğimizin ve meslektaşlarımızın bütün eğitim ve toplantılarını burada gerçekleştirilebilecek.
İkinci bölüm Kafe & Restorant şeklinde hizmet verecek ve işletmecisi Reşat Akın tarafından Sağlık Çalışanlarının kullanımına sunulacak. Derneğimiz her türlü özel günlerini, tıp bayramı, hemşireler günü,ebeler günü gibi günlerde burada faaliyetlerini yürütebileceği gibi meslektaşlarımıza çok uygun bir ücretle kına, nişan, doğum günü,özel günlerde de hizmet verecek. Canlı müzik,sabah kahvaltı organizasyonları ve yemek organizasyonları burada yapılabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.