11 Mar 2022 - 12:26- Gündem G: 11 Mar 2022 - 12:27

Darıca’da yollar kapanmasın diye yoğun mesai

Darıca Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının çileye dönüşmemesi ve yolların açık kalması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Oluşturulan Koordinasyon Merkezi’nin başında çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gece boyunca canla başla çalıştıklarını ifade ederek vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Darıca’da yollar kapanmasın diye yoğun mesai mask

Darıca Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, karla mücadele ekiplerinin kar yağışının hemen ardından başlattığı çalışmalar sonucu vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamasının önüne geçtiklerini belirtti. Başkan Muzaffer Bıyık, oluşturdukları kriz masası ile karla mücadele çalışmalarına en kısa sürede başladıklarını belirterek, kar yağışıyla birlikte tuzlama ve temizlik çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

BAŞKAN BIYIK KOORDİNASYON MERKEZİ’NDE TAKİP ETTİ

Ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürürken Başkan Muzaffer Bıyık da ekiplerle birlikte çalışmaların başında yer aldı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı şantiyede oluşturulan Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaları takip eden Başkan Muzaffer Bıyık, kar yağışıyla birlikte hemen aksiyon aldıklarını ifade ederek "İlçemizde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte tüm cadde, mahalle ve ara sokaklarda temizleme çalışması başlattık. Ekiplerimiz ilk olarak greyder, kepçe ve JCB ile ana caddeler üzerine kar küreme işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca kar yağışının devam ettiği süre boyunca gece sabaha kadar karla mücadele çalışmasına devam edildi.

VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kar temizleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz, buzlanmalara karşı tuz çalışmalarına devam ediyor. İlçemizde etkili olan kar yağışlarının ardından vatandaşlarımızın yürümede de zorluk çekmemeleri için ekiplerimizle kaldırımlarda da kar küreme çalışmaları yapıyoruz. Kar yağışının başlamasıyla birlikte aldığımız önlemlerle birlikte herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Kar yağışının çileye dönüşmemesi ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Özverili çalışmalarından ötürü karla mücadelede görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

11 Mar 2022 - 12:26 - Gündem

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