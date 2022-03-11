CHP'li Yıldızlı'dan Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

" İstiklal Marşımız, milletimize ‘Korkma’ diye seslenerek, damarlarımızdaki o asil kanın mevcudiyetinden aldığımız cesaret ile kazandığımız bağımsızlık mücadelesinin ağıtıdır. İstiklal Marşımız, tüm dünyaya diz çöktüren en büyük cesaret öyküsünün destanıdır. İstiklal Marşımızın sözlerinin yazılması için o dönem başlatılan para ödüllü yarışmaya Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy, ödülü almamak üzere katılmayı kabul etmiştir. İstiklal Marşı'nın para karşılığında değil, kalplere en derin duygular ile nakşedecek şekilde yazılması gerekliliğini düşünen Mehmet Akif, kendisine takdim edilen ödül parasını bugün Kızılay adı ile bildiğimiz Hilali Ahmer çatısı altında kadınlara ve çocuklara iş öğreten, cephedeki askerlerimize elbise diken Darül Mesai Vakfı’na bağışlamıştır. Mehmet Akif’in bu davranışı belki de İstiklal Marşımızın ‘Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı’ sözlerini en güzel şekilde anlatmaktadır. İstiklal Marşımızın Kabul Günü’nün yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatan için can veren tüm şehitlerimizi, vatan çıkarlarını kendi menfaatlerinden önde gözeten Mehmet Akif’i ve tüm diğer aydınlarımızı rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum. Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”