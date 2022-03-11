Yılın ilk 3 ayında Kocaeli’de 45 ihale iptal edildi!

Dolar kurunun yükselişe geçtiği Eylül 2021 tarihi itibariyle ihalelerde geçerli teklif olmaması, yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklifler yapılması veya diğer sebepler nedeniyle çok sayıda ihale iptal edilmeye başladı. Ocak 2022 itibariyle bu durum değişmedi. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeler ile müdürlükler ve kurumlar tarafından çok sayıda mal, hizmet alımı ya da yapım ihalesine çıkılırken 11 Mart 2022 tarihine kadar 21 ihale geçerli teklif verilmemesi, 16 ihale yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verilmesi, 8 ihale ise diğer sebeplerden dolayı iptal edildi.

350 İHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 Ocak 2022 tarihinden 11 Mart 2022 tarihine kadar toplamda 350 ihale duyurusu yapılırken 45 ihale iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 4 ihalesi geçerli teklif olmaması nedeniyle, 6 ihalesi yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle, 3 ihalesi ise diğer sebeplerden dolayı iptal edildi. İlçe belediyelerde en çok ihale iptali Körfez ve Darıca Belediyeleri’nde yaşandı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün 4 ihalesi ise çeşitli gerekçelerle iptal edildi. Doların yükselişiyle ihalelerde şirketler yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verirken son zamanlarda geçerli teklif verilmeyen ihale sayısında artış olduğu görüldü. Birçok ihalenin değerlendirme süreci ise devam ediyor.

GEÇERLİ TEKLİF VERİLMEYENLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Gıda Üretim Tesisi Yapım İşi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - 2022 Yılı Sıcak Daldırma Galvanizleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - 4 Adet Jetski ve Ekipmanları Alımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - 2022 Yılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ait Tesislerde Kullanılmak Üzere Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Başiskele Belediyesi- 2022 yılı araçların trafik sigorta poliçelerinin yenilenmesi

Başiskele Belediyesi 2022 Yılı Yazıcı Kiralama Hizmet Alımı

Körfez Belediyesi - 2 adet ahşap doğalgazlı mangal ünitesi yapım işi

Körfez Belediyesi - İmar Mevzuatına Aykırı Olarak İnşa Edilen Bina ve Eklentilerin Yıkım İşi

Karamürsel Belediyesi- hazır beton alımı

Kandıra Belediyesi - Delme ve patlatma hizmet alımı

Darıca Belediyesi - 2022 Yılı Darıca Geneli Kaçak Ve İmara Aykırı Yapıların Yıkım İşi

Darıca Belediyesi – Ev eşyaları malzemesi alım işi

Gebze Belediyesi - 770 Litrelik Çöp Konteyneri

Gölcük Belediyesi - Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu E-Sınav Merkezi Tadilat

İl Sağlık Müdürlüğü – Broşür basım işi

İl Sağlık Müdürlüğü - Hizmet Binası Asma Tavan, Sundurma, Çatı Tadilatı ve İkmal Yapılması İşi

İl Sağlık Müdürlüğü - Araç Kiralama Hizmet Alımı

Gebze Fatih Devlet Hastanesi (Bakanlık) - Diyaliz Hasta Nakil Hizmeti Alımı İşi

Körfez Devlet Hastanesi (Bakanlık) - 38 Kalem Tıbbi Sarf Ve İlaç Alımı

Orman Genel Müdürlüğü (Gölcük) - 2022 Yılı Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Yuvacık Orman Deposunda Orman Emvali İstifleme işi

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğü (Kocaeli) - Basılı Evrak Nakliye Hizmeti

YAKLAŞIK MAALİYETİN ÇOK ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE İPTAL EDİLENLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - 2022 yılı mezarlıklar şube müdürlüğünde kullanılmak üzere kefen ve cenaze levazımatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Kartepe teleferik tesisi yapım işi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Gölcük İlçesi Değirmendere kayık çekek yeri yapım işi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Asfalt Üretiminde Kullanılmak Üzere Agrega Alımı İşi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - İzmit İlçesi Çubuklu Osmaniye Mahallesi Menfez Yapım İşi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Körfez İlçesi Mimar Sinan Mah 75 Yıl Cumhuriyet Parkı Ve Yarımca Kent Meydanı Yapım İşi

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Müdürlüğü - 4 kalem piliç eti ve ürünleri

Körfez Belediyesi - Körfez Belediyesi Hereke Kalesi aydınlatma yapım işi

Körfez Belediyesi - 2022 Yılı Körfez Geneli Park ve Yeşil Alanların Revizyonu ve Peyzaj Yapım İşi

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Müdürlüğü – Motorin alımı

Darıca Belediyesi - Elektronik ve Beyaz Eşya Malzemesi Alım İşi

Dilovası Belediyesi - İller Bankası Desteği İle Cumhuriyet ve Farabi Caddelerinde Dekoratif Alüminyum Ledli Aydınlatma Direkleri ve Altyapısı Yapım İşi

Dilovası Belediyesi - Hicret Camii Taziye Evi, Şadırvan ve İmam Evi Yapılması Yapım İşi

Kartepe Belediyesi – Hazır beton

İl Sağlık Müdürlüğü- Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 36 Aylık MR Görüntüleme ve Raporlama Hizmet Alımı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğü (Kocaeli) - ı hamur baskı kağıdı

DİĞER SEBEPLERLE İPTAL EDİLENLER

Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü- Bağlı tesislerin kazan, brülör, boyler ve bağlı teçhizatların periyodik bakım onarım işi (İhaleye katılan ilk firma Meysa Teknik Taahhüt Mühendislik sınır değer altında teklif vermiştir. Diğer firma Işın Estay Isıtma Soğutma Hav. ise geçersiz GTM vermiştir.)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU - Jeneratör bakım onarım işi (İlan, teknik ve idari şartnamenin dışında ihale dokümanlarında eksikliğin fark edilmesi)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU - Jeneratör bakım onarım işi (ihalede gerekli rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesi)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Tablet ve Bilişim Malzemesi (Yaklaşık maliyette yapılan sehven hesaplama hatası dolayısı nedeniyle)

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü - Kocaeli Valiliği bünyesinde bulunan 112 çağrı merkezinde İzmit orman işletme müdürlüğü adına görevlendirilmek üzere çağrı yönlendirici personel (İhale kayıt numarasının sehven alınması)

Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli Üniversitesi ile Üniversitemize Bağlı Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları İçin "34 Ay Araç Kiralama" Hizmet Alımı (Kaynakların verimli kullanılması sorumluluğu, idarenin menfaatini gözetmek ve kamu yararı açısından ihalenin iptal edilmesi)

TÜBİTAK - Francis Türbin ve Yardımcı Sistemleri Mal Alımı (Belli İstekliler Arasında İhalelerde Yeterli Sayıda Katılımın sağlanamaması)

TÜBİTAK - Sıcaklık Ve Nem Kabini Alımı (İhale Yetkilisinin Takdiri)