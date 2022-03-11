11 Mar 2022 - 12:30- Spor G: 11 Mar 2022 - 12:31

Vinsan’da U-19 takımı ile maç var

Olumsuz hava koşulları nedeni ile 1, 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırılmıştı. Bu kararın ardından Ankara’ya gitmeye hazırlanan yeşil siyahlılar pr...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Vinsan’da U-19 takımı ile maç var mask

Olumsuz hava koşulları nedeni ile 1, 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırılmıştı. Bu kararın ardından Ankara’ya gitmeye hazırlanan yeşil siyahlılar programında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Yeni programa göre hava koşulları da izin verir verirse yeşil siyalılar haftayı Kocaelispor Elit U-19 takımı ile maç yaparak geçecek. Vinsan Tesisleri’ndeki antrenman maçı yarın (Cumartesi) saat 12.00’de başlayacak. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak bu karşılaşmada genç futbolcularla ilgili de notlar alacak. Kocaelispor U-19 takımı bu sezon oynadığı 20 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de yenilgi aldı. 33 puanı bulunan gençler altıncı sırada yer alıyor.

11 Mar 2022 - 12:30 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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