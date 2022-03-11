Olumsuz hava koşulları nedeni ile 1, 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırılmıştı. Bu kararın ardından Ankara’ya gitmeye hazırlanan yeşil siyahlılar programında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Yeni programa göre hava koşulları da izin verir verirse yeşil siyalılar haftayı Kocaelispor Elit U-19 takımı ile maç yaparak geçecek. Vinsan Tesisleri’ndeki antrenman maçı yarın (Cumartesi) saat 12.00’de başlayacak. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak bu karşılaşmada genç futbolcularla ilgili de notlar alacak. Kocaelispor U-19 takımı bu sezon oynadığı 20 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de yenilgi aldı. 33 puanı bulunan gençler altıncı sırada yer alıyor.
11 Mar 2022 - 12:30- Spor Güncelleme: 11 Mar 2022 - 12:31
Vinsan’da U-19 takımı ile maç var
Olumsuz hava koşulları nedeni ile 1, 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırılmıştı. Bu kararın ardından Ankara’ya gitmeye hazırlanan yeşil siyahlılar pr...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.