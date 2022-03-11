11 Mar 2022 - 12:31- Asayiş G: 11 Mar 2022 - 12:32

Rizeli kardeşlerin acı günü

 İzmit Balıkhan esnaflarından Rizeli Kardeşler Balıkçılığın sahipleri Mehmet ve Kenan Balcı kardeşlerin babaları Recep Ali Balcı kalp hastalığı nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Rizeli kardeşlerin acı günü mask

Rize Çayeli Demirhisar Köyünde ikamet eden evli işçi emeklisi Recep Ali Balcı (87) kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. İzmit’in tanınan esnaflarından Balıkhan’da bulunan Rizeli Kardeşler Balıkçılık işletmesinin sahipleri Mehmet Balcı ve Kenan Balcı ile birlikte 9 çocuk babası olan Recep Ali Balcı’nın cenazesi Rize’de toprağa verildi.

# çocuk

11 Mar 2022 - 12:31 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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