Rizeli kardeşlerin acı günü

Rize Çayeli Demirhisar Köyünde ikamet eden evli işçi emeklisi Recep Ali Balcı (87) kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. İzmit’in tanınan esnaflarından Balıkhan’da bulunan Rizeli Kardeşler Balıkçılık işletmesinin sahipleri Mehmet Balcı ve Kenan Balcı ile birlikte 9 çocuk babası olan Recep Ali Balcı’nın cenazesi Rize’de toprağa verildi.