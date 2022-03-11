Rize Çayeli Demirhisar Köyünde ikamet eden evli işçi emeklisi Recep Ali Balcı (87) kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. İzmit’in tanınan esnaflarından Balıkhan’da bulunan Rizeli Kardeşler Balıkçılık işletmesinin sahipleri Mehmet Balcı ve Kenan Balcı ile birlikte 9 çocuk babası olan Recep Ali Balcı’nın cenazesi Rize’de toprağa verildi.
11 Mar 2022 - 12:31- Asayiş Güncelleme: 11 Mar 2022 - 12:32
Rizeli kardeşlerin acı günü
İzmit Balıkhan esnaflarından Rizeli Kardeşler Balıkçılığın sahipleri Mehmet ve Kenan Balcı kardeşlerin babaları Recep Ali Balcı kalp hastalığı nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.