KOTO, ‘Girişimci Kadınları’ buluşturdu

Kocaeli Ticaret Odası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, İcra Kurulu Üyeleri Esma Bektaş, Eda Efe, Melike Andız, Birsen Çokbaşarıcı, Nezehat Çini’nin ev sahipliği yaptığı ‘Girişimci Kadınlar Buluşması’na KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, KOTO Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Meclis Üyesi Nazan Topdemir Bülbül, Komite Üyesi Emine Nilay Özkan, KOTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, Başkan Yardımcısı Fatoş Durak, İcra Kurulu Üyeleri Ayşe Hacet Aşar, Hazel Uzun, Ebru Korkmaz ve kadın girişimciler katıldı.

GEZER: KADINLARIN DAHA ETKİN YER ALMASINI İSTİYORUZ

Program KOTO Başkan Yardımcısı Gezer’in konuşmasıyla başladı. Kadınların iş dünyası ve yerel yönetimler başta olmak üzere birçok alanda daha etkin yer alması gerektiğine vurgu yapan Başkan Yardımcısı Gezer, “Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. İnanıyorum ki kadınların mantık, duygu, kültür ve his zenginliğinin toplumsal, siyasal, akademik, ekonomik her alanda parıltısının görülmesi devam edecek. Bu nedenle kadınlarımızın sadece çalışan değil, tasarlayan ve karar veren mekanizmalarda etkin yer almasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

GÜLDÜREN VE BABALIK’TAN KAPSAMLI SUNUM

Akabinde KOTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Bayraktutan, kadının ekonomideki gücüne vurgu yapan önemli bir sunum gerçekleştirdi. Kadınların toplumun olduğu gibi ekonominin de mihenk taşı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bayraktuan, sözü Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren’e bıraktı. Kurulun çalışma ve faaliyetleriyle ilgili katılımcılara bilgi veren Güldüren, Kocaelili girişimci kadınlara ışık tutan organizasyonlarının artarak devam edeceğini söyledi. Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Babalık, ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’ hakkında detaylı bilgiler vererek, KOTO’ya bu anlamlı buluşma için teşekkür etti. Kadın Girişimcilerin hem sosyal hem de ticari ilişkilerini kuvvetlendiren organizasyon, Akbank Bekirpaşa Aytül Özer, KGF Teminatlı Kadın KOBİ Paketi hakkında girişimci kadınlara bilgiler verdi.