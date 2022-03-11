11 Mar 2022 - 12:33- Gündem G: 11 Mar 2022 - 12:34

Özlü’den Hazan Zorlu’ya ziyaret

Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü, Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurulunda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Hakan Zorlu’yu ziyaret etti

Özlü’den Hazan Zorlu’ya ziyaret mask

Geçtiğimiz ay yapılan kongrede Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na yeniden başkan seçilen Hazan Zorlu’yu ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Zorlu’yu tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Hakan Zorlu’da desteği ve ziyareti için Yasin Zorlu’ya teşekkür ederek, kamyoncu esnafının sorunlarının çözümü noktasında destek istedi.

11 Mar 2022 - 12:33 - Gündem

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