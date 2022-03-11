Geçtiğimiz ay yapılan kongrede Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na yeniden başkan seçilen Hazan Zorlu’yu ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Zorlu’yu tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Hakan Zorlu’da desteği ve ziyareti için Yasin Zorlu’ya teşekkür ederek, kamyoncu esnafının sorunlarının çözümü noktasında destek istedi.
11 Mar 2022 - 12:33- Gündem Güncelleme: 11 Mar 2022 - 12:34
Özlü’den Hazan Zorlu’ya ziyaret
Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü, Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurulunda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Hakan Zorlu’yu ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.