Alınan bilgiye göre Darıca Nenehatun Mahallesinde ikamet eden Uzman Çavuş Samet Topak, görev yeri olan Bingöl’de geçirdiği bir kaza sonucu şehit olduğu öğrenildi. Ailesi ile birlikte Darıca’da oturan ve ilçede geniş bir kesim tarafından tanınan Uzman Çavuş Samet Topak’ın ailesine acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Uzman Çavuş Topak için Bingöl Genç Yazkonağı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde askeri tören düzenlendi. Tören sonrasında şehidimizin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’a uğurlandı.
11 Mar 2022 - 12:36- Asayiş Güncelleme: 11 Mar 2022 - 12:37
Şehidin var Kocaeli! Uzman Çavuş Samet Topak şehit oldu
Darıca Nenehatun Mahallesinde ikamet eden eden Uzman Çavuş Samet Topak, görev yeri olan Bingöl’de geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.