Şehidin var Kocaeli! Uzman Çavuş Samet Topak şehit oldu

Alınan bilgiye göre Darıca Nenehatun Mahallesinde ikamet eden Uzman Çavuş Samet Topak, görev yeri olan Bingöl’de geçirdiği bir kaza sonucu şehit olduğu öğrenildi. Ailesi ile birlikte Darıca’da oturan ve ilçede geniş bir kesim tarafından tanınan Uzman Çavuş Samet Topak’ın ailesine acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Uzman Çavuş Topak için Bingöl Genç Yazkonağı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde askeri tören düzenlendi. Tören sonrasında şehidimizin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’a uğurlandı.