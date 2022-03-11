Kocaeli’de üst geçitler ve yaya yolları hep açık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgemizi tekrar etkisi altına alan yoğun kar yağışında özellikle yayaların olumsuz etkilenmemesi için 7/24 esasıyla gece gündüz demeden çalışıyor. Yaya üst geçitleri, durak önleri ve yaya kaldırımlarında aralıksız çalışma yapan ekipler, tüm bu alanların açık ve yayalar için güvenli kalmasını sağlıyor.
PARK VE BAHÇELER TEYAKKUZDA
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçmiş durumda. Yol tuzlama, küreme ve karla mücadele çalışmalarına da destek veren Park ve Bahçeler personeli, kent genelindeki tüm yaya üst geçitlerinde, otobüs duraklarında, yoğun kullanılan kaldırımlarda solüsyon ve temizlik çalışması yapıyor. 7 gün 24 saat aralıksız çalışan ekipler, yayaların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için geceden başladıkları çalışmalarına sabahın erken saatlerinde ve gündüz de devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.